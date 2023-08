Chandramukhi 2 : Kangana Ranaut semble tout droit sortie d’un rêve dans son premier regard de reine royale ; les fans sont restés sans voix

Le premier regard de Kangana Ranaut sur son film le plus attendu, Chandramukhi 2, et la diva dégage toutes les vibrations de la reine royale, et les fans adorent son sang-froid et sa pose sur les photos. Le premier look a été partagé par les créateurs, et ils l’ont publié en plusieurs langues, dont l’hindi, et l’actrice Queen a l’air royale à chaque instant. Kangana Ranaut enfile un sari entièrement travaillé au zari, et sa coiffure et son maquillage sont sacrément impressionnants, et il est difficile de quitter des yeux sa beauté en tant que Chandramukhi. Kangana semble sortir tout droit d’un rêve, et les fans jaillissent de sa beauté époustouflante et l’appellent déjà la voleuse de spectacles et ont hâte qu’elle répande sa magie en tant que Chandramukhi dans les théâtres.

Dans Chandramukhi 2, vous verrez Kangana Ranaut jouer la danseuse à King’s Court, et elle est jumelée avec Raghav Lawrence dans le film. Le Chandramukhi original avait Rajnikanth et Jyothika dans les rôles principaux, et l’actrice avait exprimé son bonheur à l’idée que Kangana joue le rôle principal dans la partie 2 et avait déclaré qu’elle était convaincue que l’actrice de Manikarnika faisait un excellent travail. En regardant l’affiche, on peut dire que cette fois, Kangana Ranaut a tout mis en œuvre et n’a rien ménagé pour s’approprier le rôle.