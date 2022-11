Chandramukhi 2 : Kangana Ranaut remplace Jyothika pour le rôle principal dans la suite de la comédie d’horreur vedette de Rajinikanth

Kangana Ranaut est l’une des actrices les plus populaires du pays. Elle se prépare actuellement et travaille sur son prochain, Urgence. Et le dernier buzz indique que Kangana a été approché pour un rôle principal dans South Movie, Chandramukhi suite. Oui, vous l’avez lu. Le film original mettait en vedette Rajinikanth et Jyothika dans le rôle principal. Chandramukhi est l’un des films les plus adorés et est considéré comme l’une des comédies d’horreur cultes. Et maintenant, la suite est en préparation. Pour Chandramukhi 2Kangana Ranaut a été approché pour jouer le rôle principal.

Kangana Ranaut dans Chandramukhi 2

Kangana a toujours exprimé avec tendresse son amour pour le cinéma régional. Elle a fait l’éloge de Kantara et d’autres films et a expliqué comment ils sont liés aux racines et ont une manière différente de raconter des histoires. Et devine quoi? Après son Thalaivi, Kangana Ranaut repart vers le Sud. Selon un rapport dans ABPLive, Kangana sera vu comme Chandramukhi dans la suite du film vedette Jyothika et Rajinikanth. L’acteur et réalisateur de renom Raghava Lawrence prendra la place de Rajinikanth tandis que Kangana sera dans la peau de Jyothika, semble-t-il. Kangana fait souvent la une des journaux dans Entertainment News.

Découvrez le look de Kangana Ranaut dans Emergency ici :

Neeta Lulla décrit Chandramukhi et partage son enthousiasme

Neeta Lulla conçoit le look du Chandramukhi de Kangana Ranaut. Elle décrit Chandramukhi comme une personne qui a beaucoup de grâce en elle à chaque Adaa. Elle dit que l’être de Chandramukhi est un esprit de danse ambulant. Alors que la créatrice pense que ce sera un film difficile, elle exprime son enthousiasme à l’idée de travailler avec Kangana Ranaut. “Sa force en tant qu’acteur réside dans sa capacité à se perdre dans le personnage qu’elle joue. J’ai hâte de voir ce qui fusionne dans Chandramukhi 2”, a déclaré Neeta, rapporte le portail.

Pendant ce temps, selon le rapport, Kangana Ranaut va commencer le tournage de Chandramukhi 2 dans la première semaine de décembre. L’actrice reviendra à Urgence après avoir bouclé le premier programme et reprendra Chandramukhi 2 en janvier.