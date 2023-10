Chandramukhi 2 collection au box-office jour 4 premières estimations : Kangana Ranaut, Raghava Lawrence filment à la maison dimanche ; surpasse Skanda

Alors que le choc de Dunki et Salaar du 22 décembre 2023 se confirme, la nouvelle donne des nuits blanches aux exploitants et distributeurs. Nous savons qu’ils se battent et s’affrontent beaucoup lorsque de si grands films s’affrontent. La bataille est gagnée par ceux qui parviennent à sécuriser davantage d’écrans. Souvent, les exploitants doivent choisir un seul film pour tenter de satisfaire leurs associés de tous les temps. Les propriétaires de cinéma du monde entier réfléchissent à la manière de surmonter la grave situation de l’affrontement entre Salaar et Dunki au box-office. Mais il semble que la fraternité commerciale fasse de son mieux pour garantir que tous les films soient suffisamment projetés sur les écrans du nord de l’Inde.

Films AA pour Salaar et Animal

AA Films, d’Anil Thadani, va distribuer Salaar et Animal. Selon un article paru dans Bollywood Hungama, les producteurs de Dunki étaient préoccupés par le fait qu’AA Films disait aux propriétaires de salles de cinéma qu’ils ne pourraient projeter Animal que s’ils acceptaient de donner la préférence à Salaar plutôt qu’à Dunki. Une source a déclaré au site Internet : « De nombreux distributeurs se sont livrés à cette pratique dans le passé. » Il semble que de hauts responsables de Red Chillies Entertainment aient contacté les créateurs d’Animal, T-Series et Bhadrakali Pictures. Ils voulaient avoir l’assurance que les exposants ne devraient pas se voir contraindre à filtrer Salaar plutôt que Dunki. Il semble que les producteurs d’Animal aient trouvé du mérite dans les préoccupations exprimées par l’équipe du film de Shah Rukh Khan. Ils leur ont assuré que les choses seraient équitables.

Shah Rukh Khan fait un pas en avant vers la maturité ?

Salaar et Dunki ont tous deux le potentiel de réaliser d’énormes affaires. Le commerce est déjà bouleversé par cet affrontement. Mais une telle décision montre la maturité de Red Chillies Entertainment. La source aurait déclaré : « La communication est essentielle dans toute relation et il est encourageant que Shah Rukh Khan ait pris l’initiative d’éviter une vilaine bataille d’écrans. Et ses efforts se sont avérés payants. » Cela signifie que l’affrontement sera pacifique en ce qui concerne le partage des écrans.

Salaar met en vedette Prabhas, l’une des plus grandes superstars pan-indiennes. AA Films a également distribué Baahubali dans le Nord. L’expert commercial Manobala Vijayabalan a publié un article selon lequel AA Films essaie d’amener les gens à négocier sur Salaar et Animal, deux grands films.

AA Films est le distributeur des deux #RanbirKapoorc’est #Animal et #Prabhas‘ #Salaar. Il y a des discussions selon lesquelles, seulement si davantage d’écrans sont promis pour #PrashanthNeelc’est #SalaarCeaseFireUne exposition d’animaux serait donnée. Même avec #ShahRukhKhanc’est #Dunki choc, le scénario actuel assure pic.twitter.com/yRwP9TeIW4 Manobala Vijayabalan (@ManobalaV) 30 septembre 2023

Cet affrontement est l’une des grandes choses qui se produiront dans l’industrie cinématographique indienne en 2023. Shah Rukh Khan et Prabhas sont tous deux des stars capables de créer des feux d’artifice au box-office.