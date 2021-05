Chandrachur Singh parle d’être un père célibataire

Le idiot des années 90, Chandrachur Singh, était loin de Bollywood et des projecteurs des médias pendant très longtemps. Après avoir livré des succès tels que « Maachis » et « Josh », l’acteur est revenu sur les écrans en 2020 après plusieurs années, face à Sushmita Sen dans « Aarya ».

L’acteur a maintenant parlé de son congé sabbatique et a déclaré qu’il était occupé par les devoirs de père pendant tout ce temps. En parlant à ETimes, Chandrachur a déclaré: «Je suis un père célibataire, donc cela a pris la plupart de mon temps. Je suis assez pratique; J’avais besoin de l’être. J’étais donc occupé à être père la plupart de mon temps.

Lorsqu’on lui a demandé comment il était en tant que père, l’acteur a déclaré que son fils allait mieux répondre aux questions, tout en ajoutant que la parentalité est un travail difficile.

« Je ne sais pas. Je suppose que mon fils serait la meilleure personne pour répondre à cette question. Je crois que je continue d’apprendre sur le tas. La parentalité, je pense, est l’un des emplois les plus difficiles. Vous faites des erreurs, vous passez de bons moments, vous continuez à apprendre et essayez de devenir meilleur », a-t-il déclaré.

L’acteur a rejoint Instagram l’année dernière, avant la sortie de ‘Aarya’. Ayant une faible présence sur la plate-forme de médias sociaux, Chandrachur a déclaré: «Je ne suis en fait pas très doué pour gérer les médias sociaux. Mon fils va m’apprendre plus à ce sujet. Ce n’est pas ma tasse de thé pour l’instant, mais il y aura un moment où j’aurai beaucoup plus de travail et je pourrai alors me connecter avec les gens à propos de mon travail. Sinon, je ne suis pas très averti des médias. »

Chandrachur a fait ses débuts à Bollywood dans le film de 1996 « Tere Mere Sapne » et en 2020, a marqué ses débuts numériques avec « Aarya » de Disney Hotstar. Avant cela, l’acteur a été vu pour la dernière fois dans « Aa Gaya Hero », qui mettait Govinda dans le rôle principal, en 2017.

Dans une précédente interview avec DNA, Chandrachur a déclaré qu’il se sentait « épanoui » par son voyage de « Maachis » à « Aarya ».

«Travailler dans certains projets qui a de la substance avec une équipe formidable, c’est épanouissant. Maachis me tiendra aussi à cœur car c’est mon premier film, ma naissance dans l’industrie cinématographique. J’ai obtenu de la reconnaissance, de l’amour, de l’appréciation et de travailler avec Gulzar Saab, qui est un être humain si fin et un excellent cinéaste. Je pense que la boucle est bouclée. Gulzar Saab a une approche créative positive et fantastique. Avec Aarya, la vie a bouclé la boucle avec ma naissance dans le nouveau format numérique », a-t-il déclaré.