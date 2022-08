Chandrachur Singh ou Shashi Tharoor ? Le look de l’acteur fait double prise sur Internet

L’acteur Chandrachur Singh était une star d’antan à Bollywood et, après une longue absence du showbiz, est revenu sur les écrans. En 2020, il a joué dans la série nominée aux Emmy Aarya, qui a également marqué ses débuts en OTT. Akshay Kumar-vedette Cuttputtli mettra également en vedette Singh. Une vidéo de Singh arrivant pour le lancement de la bande-annonce du prochain film a été partagée par Voompla sur Instagram, mais les gens semblaient s’être accrochés à quelque chose au hasard. De nombreux utilisateurs d’Instagram ont commenté que Singh ressemblait presque à un sosie du politicien Shashi Tharoor.

“Devrait fonctionner dans le biopic de Shashi Tharoor”, a commenté l’un d’eux. ” Pensa Shashi Tharoor d’un seul coup d’œil [sic]», a déclaré un autre. Un autre utilisateur a commenté: “Pendant une seconde, j’ai pensé Shashi Tharoor 😂 [sic].”

Cuttputtli voit Akshay Kumar s’associer à Rakul Preet Singh, Sargun Mehta et Chandrachur Singh, entre autres, pour emmener le public dans un voyage de flic enquêteur alors qu’il utilise sa passion et ses connaissances pour découvrir une série d’actes répréhensibles à Kasauli.

Akshay Kumar joue Arjan Sethi, un sous-inspecteur dévoué qui a prêté serment de protéger les habitants de Kasauli. Cependant, les choses tournent mal lorsqu’un tueur frappe de l’ombre, ne laissant aucune trace de preuve, à l’exception d’un corps. Produit par Vashu Bhagnani et Jackky Bhagnani, Deepshikha Deshmukh et Pooja Entertainment, réalisé par Ranjit M Tewari, Cuttputli démasque le tueur et décode le mystère en utilisant les compétences d’Arjan pour comprendre la psyché du meurtrier.

L’année dernière, Singh a déclaré à News18, à propos de son parcours professionnel et de sa longue absence, “Maintenant, c’est de retour sur les rails. Nous avons beaucoup de travaux intéressants à venir. Actuellement, la série (Dil Bekarar) va sortir. Alors attendons avec impatience de voir ce que nous avons maintenant. Rester à l’écart des projecteurs était un choix en partie conscient parce que je voulais travailler dans un travail satisfaisant. Et en partie, il y avait d’autres priorités. Alors je l’ai pris comme ça.”

L’une des principales raisons pour lesquelles Singh ne pouvait pas se concentrer sur son travail était un accident de jet ski survenu en 2000, qui a mis 8 ans à se rétablir. C’est arrivé juste après la sortie de Josh et Kya Kehna, à une époque où il se dirigeait vers une carrière plus réussie.

