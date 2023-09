Chandrababu Naidu, arrêté dans une affaire de corruption présumée, envoyé en prison pendant 14 jours

L’ancien ministre en chef de l’Andhra Pradesh, N Chandrababu Naidu, a été placé en détention judiciaire pendant 14 jours dans le cadre d’une escroquerie de corruption de Rs 371 crore. L’affaire concerne la Société de développement des compétences de l’État d’Andhra Pradesh, créée lorsque le parti Telugu Desam de M. Naidu était au pouvoir.

M. Naidu – qui est emmené à la prison de Rajahmundry – a été présenté ce matin devant un tribunal anti-corruption de Vijayawada au milieu d’une sécurité renforcée. L’homme politique chevronné a déclaré au tribunal qu’il avait été faussement impliqué pour des « gains politiques » et a invoqué des détails techniques juridiques pour affirmer « qu’aucune accusation n’était fondée ».

Les avocats du leader du TDP ont fait valoir que, étant donné qu’il était ministre en chef au moment des infractions présumées, la sanction pour enquêter – « un fonctionnaire dans l’exercice de fonctions officielles » – n’aurait pu être donnée que par « la personne qui destitue le ministre en chef de ses fonctions ». … c’est-à-dire le gouverneur de l’Andhra Pradesh ».

Puisque cela n’a pas été fait, « il y a violation de la loi et la détention provisoire doit donc être rejetée », avait déclaré au tribunal M. Naidu – que la police a qualifié de « principal conspirateur et bénéficiaire » de l’escroquerie présumée.

Le département d’enquête criminelle de la police d’Andhra Pradesh a déclaré que M. Naidu, âgé de 73 ans, n’avait pas coopéré lors de son interrogatoire et avait répondu vaguement en disant qu’il ne se souvenait pas de certains points.

Le rapport de détention provisoire faisait également référence au refus de M. Naidu de recevoir un hélicoptère pour l’emmener de Nandyal, où il a été arrêté, au tribunal de Vijayawada. Il a ensuite été emmené par la route et la police a qualifié les obstructions des travailleurs du TDP d' »intimidation des représentants de la loi en raison de sa position ».

« On lui a posé des questions basées sur des dossiers qui font partie des preuves. Mais, à toutes les questions, il n’a pas coopéré et a répondu vaguement – qu’il ne se souvenait pas des faits. À cet égard, le rapport a été rédigé en présence de les médiateurs et dûment attestés par lui », ont indiqué les procureurs.

Le rapport de détention provisoire reconnaît cependant que M. Naidu ne présente pas de risque de fuite.

Qu’est-ce que l’arnaque de la Skill Development Corporation ?

L’arnaque multi-crore concerne l’argent alloué au Département de l’entrepreneuriat professionnel et de l’innovation par l’État et incorporé dans le budget 2015-2016.

Selon le CID, les enquêtes ont révélé de graves irrégularités, notamment avant toute dépense par des entités privées, le gouvernement de l’époque avait fourni une avance de Rs 371 crores, représentant la totalité des 10 pour cent engagés par le gouvernement.

La majeure partie de l’argent avancé a été détournée vers des sociétés écrans au moyen de fausses factures, sans livraison ni vente réelle des articles mentionnés sur les factures, ont indiqué des responsables.

Les responsables du CID ont également déclaré que de hauts responsables du gouvernement, notamment le secrétaire en chef de l’époque, IYR Krishna Rao, avaient pris des notes dans des dossiers connexes. Ils s’étaient opposés au déblocage anticipé des fonds pour Design Tech et ont noté que cela était fait sur les instructions de N Chandrababu Naidu.