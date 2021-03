Chandra Wilson et Kelly McCreary sur Race and Grey’s Anatomy

Il était une fois, Shonda Rhimes avait une vision très différente de Miranda Bailey.

Bailey, joué par Chandra Wilson, a régné sur L’anatomie de Grey depuis le pilote, quand Meredith (Ellen Pompeo) et ses camarades stagiaires ont appris à avoir très peur des femmes que l’on appelle les «nazies». Dans un nouveau mois de l’histoire des Noirs interview avec Bonjour Amérique, Wilson et producteur exécutif Zoanne Clack a rappelé le processus d’audition et le fait qu’à l’origine, Bailey était « une petite blonde aux boucles qui était sous-estimée ». Elle était en fait le seul personnage avec une ethnie spécifiée dans le scénario, mais Wilson a remporté le rôle

«Je n’étais pas ‘ingénue’. Je n’avais pas ce look, et le casting aime toujours vous donner un type », a-t-elle déclaré. «J’ai toujours été ce qu’ils appelaient un ‘casting non traditionnel’, alors je voulais juste aller chercher n’importe quoi et dire simplement: ‘Je sais que le rôle le dit, mais laissez-moi vous montrer comment je le ferais’, et voir si ça va. «

Wilson a ajouté qu’elle savait qu’elle ne s’intégrait jamais, alors elle « ne s’en souciait jamais ».

« J’étais juste comme, ‘Je sais que vous la cherchez, mais ici, que diriez-vous de ça?' », Expliqua-t-elle.