Chandni Mehra bat Muskan Srivastava pour remporter le titre national WBC India

Le boxeur Haryana Chandni Mehra a vaincu Muskan Srivastava du Madhya Pradesh par une décision unanime de remporter le titre WBC India National Super Featherweight.

Chandni a remporté le titre dimanche avec le tableau de bord indiquant 72-80, 71-80, 71-80. La victoire a porté le record de victoires-défaites de Chandni à 10-4, alors que Muskan a subi la quatrième défaite de sa carrière.

La rencontre en huit rounds s’est déroulée jusqu’au bout, les deux combattants donnant tout ce qu’ils avaient, sachant que le titre national et le classement WBC Asie étaient en jeu.

Chandni a lancé le bal en décrochant plusieurs coups de poing lourds dans les premiers tours, ce qui a laissé Muskan vaciller.

Chandni, 21 ans, a fait preuve d’agressivité tout au long du combat, tandis que Muskan, à son crédit, a gardé son sang-froid face à une pression incessante mais s’est classée deuxième.

«Je me suis entraîné très dur pour cela ces dernières années. Ma mère a veillé à ce que je reste concentré et maître de mon destin. Je lui suis tellement reconnaissante de m’avoir permis de garder les pieds sur terre. Elle a beaucoup sacrifié pour moi. Elle n’a pas pu venir pour le combat, mais mon entraîneur Rakesh Bawa est là et je tiens à le remercier”, a déclaré Chandni dans un communiqué.

Cette victoire fait suite à une décision de « tirage au sort » à Sydney le mois dernier.

“On m’a volé la victoire contre un Australien quand j’ai combattu Down Under le mois dernier. Les foules dans l’arène savaient qui avait gagné. Mon adversaire a également été surpris (qu’il s’agissait d’un tirage partagé). Elle a même fermé ses comptes de médias sociaux craignant une réaction de la part de la communauté (de boxe). Les promoteurs n’ont même pas téléchargé les vidéos », a ajouté Chandni.

“Je suis content que cette phase soit passée, mais je devais juste gagner gros ce soir.” La victoire de Chandni devrait lui valoir un classement avec WBC Asia.

