Chandler Kinney sur l’avenir de Tabby – Hollywood Life

Chandler Kinney a un moment. Quelques semaines seulement après la première de Zombies 3 sur Disney +, Chandler joue maintenant dans la série à succès HBO Max Pretty Little Liars : Péché originel. Le nouveau spectacle se concentre sur une nouvelle génération de menteurs et est le mélange parfait de films de slasher emblématiques et de drames pour adolescents que nous connaissons et aimons.

HollywoodLa Vie a obtenu un scoop EXCLUSIF de Chandler sur ce qui attend Tabby et les autres après les 3 premiers épisodes. De la situation avec Wes aux mystères du passé en passant par l’exploration des “fissures” dans la relation de Tabby avec sa mère, le drame ne fait que commencer. Lisez nos questions-réponses ci-dessous (et regardez la vidéo ci-dessus) :

Permettez-moi de commencer par Wes. Il est effrayant et très inapproprié. J’ai l’impression qu’il ne va pas bien prendre Tabby en train de s’enfuir. Est-ce qu’il va être un problème pour elle à l’avenir?

Chandler Kinney : C’est une question juteuse. Oui, Wes est un AF effrayant, mais joué par le plus charmant humain Derek Kléna. Il est tellement gentil et a toujours été merveilleux dans tous les sens du terme sur le plateau. Est-ce que Wes va être un problème pour Tabby ? Je veux dire, je pense qu’ils sont définitivement dans une situation un peu bizarre ensemble. Je pense qu’il devrait probablement y avoir des limites claires, alors je pense que Tabby se retrouve dans une situation précaire avec quelqu’un qu’elle connaît depuis un moment – son patron – évidemment un gars qui est assis en position de pouvoir sur elle, absolument , il y a un peu de choses qui descendent un peu. Mais je ne veux rien gâcher.

En parlant d’autres collègues, il y a Chip, qui est si mignon. C’est juste la personne la plus adorable. De toute évidence, Carson [Rowland] est tellement amusant, et je l’ai vu sur Magnolias doux. Tabby a-t-il des sentiments pour lui [Chip] romantique?

Chandler Kinney : Comme vous l’avez dit, Carson est merveilleux. Quel être humain incroyable et incroyable interprète et ami. Aimez, aimez, aimez-le. Tabby a en quelque sorte Chip dans la friend zone. Je ne pense pas que Chip veuille être dans la friend zone. Je pense qu’il est assez direct avec ce qu’il ressent pour elle. Ils sont meilleurs amis depuis quelques années. De toute évidence, ils ont leur amour commun du cinéma. Ils adorent travailler ensemble en cours de cinéma et partager leur passion. Ils réalisent des projets de films vraiment sympas au cours de la saison, qui sont liés à un scénario beaucoup plus vaste pour Tabby en particulier. Mais je ne pense pas que Tabby voit vraiment grand-chose là-bas, que vous devez voir Chip dans les deux premiers épisodes et vous vous dites: «Pourquoi? Il est tellement gentil. Nous devrons juste voir comment cela se déroule.

À la suite de la mort de Karen, qui était évidemment très traumatisante et choquante, le shérif Beasley cherche désespérément à abattre les filles. Kelly intervient vraiment pour la sauvegarde là-bas et explique essentiellement pourquoi Karen était dans les chevrons. Elle allait faire quelque chose à Imogen. Elle est vraiment intervenue quand ils en avaient besoin. Peut-on faire confiance à Kelly ? Tabby lui fait-elle confiance ? Pensez-vous qu’elle est une personne de confiance?

Chandler Kinney : Je suis vraiment excité pour toute l’histoire de Karen/Kelly. Mallory Bechtel… Je dois toujours crier aux gens… Elle fait un travail tellement incroyable qu’il y a clairement la dynamique des jumeaux, mais la façon dont elle les différencie est si spécifique. Elle a ces petites micro subtilités pour chacun, donc je dois vraiment chanter ses louanges. Quelle performance incroyable. Kelly, vous savez, elle vient de la famille Beasley. Je taquinerai que la famille Beasley a des choses très, très sombres qui se déroulent là-bas qui seront creusées au cours de la saison. Mais dans l’ensemble, je dirais une mauvaise nouvelle, la famille Beasley. Shérif Beasley — Eric Johnson est vraiment l’une des meilleures personnes que j’ai jamais rencontrées et avec qui j’ai travaillé – c’est un mec effrayant. Il est vraiment, vraiment effrayant. Je pense que ce qui est cool dans notre émission, c’est que nous avons ces aspects d’horreur externes de cet agresseur anonyme qui est presque fictif, [who] a ce masque très effrayant passe. Si vous regardez bien, c’est de la chair cousue. C’est donc très effrayant et cela donne vie à de nombreuses séquences d’horreur vraiment cool que nous avons tout au long de la saison. Mais aussi, notre émission est très ancrée dans l’horreur interne de tout cela, c’est-à-dire ces événements et événements très réels qui arrivent aux gens chaque jour. Je ne pense pas que le shérif soit un type formidable. Je pense que c’était assez évident dans les deux premiers épisodes, alors nous nous plongeons également dans les thèmes de cela. Mais oui, la pomme tombe-t-elle trop loin de l’arbre ? Qui sait?

Nous commençons à avoir plus d’informations sur cette soirée Y2K, qui est la base de toute l’émission. Les filles commencent à en savoir un peu plus sur ce qui est arrivé à Angela Waters. Est-ce que ça va être comme une poursuite incessante? J’ai l’impression qu’une fois qu’Imogen et Tabby commenceront à vraiment décoller ces couches, elles vont se lancer dans ce que les mamans faisaient. Que s’est-il vraiment passé cette nuit-là ? J’ai l’impression que ce n’est que le début de cette exploration.

Chandler Kinney : Absolument, Tabby et Imogen, que Bailee [Madison] et je les appelais parfois affectueusement Tabogen, c’est une équipe de rêve. Ils partagent tous les deux cette très belle qualité de détermination implacable. Ils ne s’arrêtent vraiment à rien, de sorte que la poursuite ardente d’essayer de chasser la vérité et de découvrir le mystère de tout cela est une aventure très excitante et passionnante. Mais cela les emmène dans des endroits très sombres. C’est absolument une histoire d’amitié et aussi leur amitié dans la série les ouvre vraiment et les aide à être un peu plus vulnérables les uns avec les autres et à faire face à la vérité dans leur propre vie. Donc, ce n’est pas seulement une quête de la vérité avec Angela Waters et les péchés passés des mères, mais c’est aussi trouver la vérité dans leur propre vie personnelle et certaines des choses auxquelles elles sont confrontées personnellement.

Et puis là-dedans, plus ils s’enfoncent dans ce terrier de lapin dans la recherche de la vérité, cela pourrait avoir un impact sur la relation de Tabby avec sa mère parce qu’il y a beaucoup de choses que, évidemment, les mères n’ont pas du tout dites aux filles, en particulier la mère de Tabby. J’ai l’impression que cela pourrait vraiment briser les choses entre eux et garder des secrets et ainsi de suite.

Chandler Kinney : Absolument. Je pense qu’à l’extérieur, je cherchais Tabby et sa mère, Sidney, [played by] Sharon Leale. Cette relation mère-fille magnifiquement complexe est très compliquée et émotionnelle. Et comme vous l’avez dit, nous creusons vraiment la vérité entre les deux. C’est un peu la dynamique qui se produit entre toutes ces filles et les mères. Et donc je pense que pour eux, en regardant de l’extérieur, leur relation semble objectivement bonne, mais plus vous y regardez de plus près et plus intime, vous voyez qu’il y a des fissures là-bas. Il y a un peu de distance entre eux. Je pense que Sidney n’a pas été très honnête à propos de choses qui se sont produites dans son passé et c’est pourquoi Tabby a l’impression qu’elle ne peut pas être honnête avec sa mère à propos de certaines des choses qu’elle vit. Donc, bien sûr, nous aborderons cela au fur et à mesure que les choses se dérouleront.

Va-t-on découvrir le père de Tabby ?

Chandler Kinney : C’est une excellente question, et c’était une question que je me posais lorsque j’ai signé pour la première fois sur le projet parce que la relation mère-fille est centrée dans notre émission, ce qui est incroyable parce que c’est une émission dirigée par des femmes à l’écran et hors écran. C’était une très belle histoire à raconter pour nous tous. Je pense que pour Tabby, je ne sais pas si nous allons vraiment nous intéresser autant à cela. Je pense que les papas jouent un rôle, cependant, dans la série. Vous verrez un couple de papas, je pense, d’une manière ou d’une autre. Et je partirai de là.

Et il y a beaucoup plus de sang là-dedans que dans la série originale. Avez-vous déjà pensé qu’en faisant défiler le script, pourrais-je être sur le billot ? Par exemple, l’un des menteurs pourrait-il mourir?

Chandler Kinney : Oui absolument. C’est certainement une préoccupation. On ne nous a pas donné tout le scénario lors de notre première signature, ce qui arrive parfois avec des projets, et parfois, j’ai l’impression que plus rarement, vous avez une situation où vous ne savez vraiment pas ce qui se passe. Vous n’avez qu’à faire confiance à toute votre équipe créative qui, Dieu merci, nous en avons une si incroyable. Mais nous découvrions vraiment des choses au fur et à mesure que nous obtenions les scripts, pendant que nous tournions. Alors oui, c’était absolument une préoccupation. On ne sait jamais, surtout avec ces mondes fous. Les gens meurent au cours de cette saison, et tout le monde n’avait pas cette connaissance lorsqu’ils sont entrés dans leur personnage pour la première fois. C’était définitivement un peu effrayant, en quelque sorte regarder à gauche et à droite et se dire, qui va ensuite?

Parce que c’est Jolies petites menteuses, je dois demander parce que j’ai probablement demandé à chaque membre de la distribution de la série originale, savez-vous qui est A ? Avez-vous été informé? Est-ce que quelqu’un sait?

Chandler Kinney : Tu n’auras qu’à te brancher.

On va vous poser cette question un million de fois.

Chandler Kinney : La chose que je trouve vraiment amusante dans notre émission et ce qui a été vraiment incroyablement exécuté dans l’original, c’est que vous pensez que vous savez ce qui se passe et que quoi que ce soit, c’est complètement renversé. C’est certainement un élément que nous portons avec nous dans Péché originelet donc même si nous pensons avoir une idée de qui ça va être, tout ça pourrait passer par la fenêtre la seconde d’après.