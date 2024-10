Chandler Kinney et Phaedra Parks de DWTS jettent de l’ombre sur Gene Simmons

Danse avec les stars concurrents Chandler Kinney et Parcs Phèdre a jeté une ombre majeure sur le récent juge invité Gène Simmons.

Kinney, 24 ans, a partagé une vidéo via Tik Tok le dimanche 13 octobre, cela lui a montré et DWTS partenaire Brandon Armstrong avec Parks, 50 ans, et Val Chmerkovskiavec un texte superposé indiquant : « Nous écoutons les commentaires et les scores du juge invité tout au long de la nuit. » Dans le clip, le groupe parle tous du son viral où le rappeur CardiB dit : « C’est suspect, c’est bizarre. »

Un autre vidéo partagé par Parks dimanche a montré le Les vraies femmes au foyer d’Atlanta star et Armstrong reconstituant son entretien du 8 octobre avec Page six après que Simmons ait donné à sa performance une note de cinq sur dix, ce qui a été hué par la foule. (Les autres juges avaient tous attribué un sept à Parks.)

«Je suppose qu’il n’aimait pas les femmes noires de petite taille», a-t-elle plaisanté.

Au cours de l’interview, Parks a également partagé qu’elle « aimait la routine » et pensait que « nous avons bien fait, même si Gene Simmons était un vrai ding-a-ling ».

Parks et Chmerkovskiy n’étaient pas les seuls danseurs à obtenir une note étonnamment basse de la part de Simmons. Le chanteur et bassiste de Kiss, âgé de 75 ans, est apparu en tant que juge invité dans l’épisode du 8 octobre de Danse avec les stars et a livré des partitions dures pour la Hair Metal Night de l’émission. Il a surpris ses collègues juges, les artistes et la foule en décernant un prix à l’ancien Bachelorette. Jenn Tran et son partenaire, Sasha Farberun score faible pour leur routine.

« Eh bien, il ne fait aucun doute que vous formez un couple torride », a déclaré Simmons aux danseurs. « Sasha est formidable, comme un professionnel le fait tous les jours, mais toute la pression est sur vous. Je dois dire qu’en plus d’être belle, tu es à la hauteur.

Malgré ces éloges, Simmons a ajouté : « Ne me détestez pas », en attribuant au duo une note de sept tandis que les autres juges leur donnaient un score de huit. (Tran et Farber avaient dansé sur « The Final Countdown » en Europe.)

« Écoutez, c’est une icône. C’est la soirée rock’n’roll. C’est Hair Metal Night », a déclaré Farber, 40 ans, en exclusivité. Nous chaque semaine après l’épisode. « Et si vous pensez à l’icône, quelle icône pensez-vous est plus grande que Gene Simmons ? Personne. Donc, pour qu’il dise cela, j’accepterai tout ce qu’il dira.

Tran, 26 ans, était d’accord avec son partenaire de danse, admettant Nous : « J’accepterai tout ce qu’il dit. Écoute, je n’écoute pas de heavy metal, quoi que ce soit. Mais je connais Gene Simmons, et c’est à quel point il est incroyable.

Farber a plaisanté: « C’est bon, Gene, tu es une légende, alors nous te pardonnons. »

Simmons a depuis défendu son jugement sur Danse avec les stars après avoir reçu des réactions négatives pour ses commentaires. « Je maintiens chaque mot que j’ai dit », a-t-il déclaré au Courrier quotidien le jeudi 10 octobre. « J’ai passé un très bon moment. Les concurrents étaient super. Le spectacle était génial. Regardez le spectacle.

Il a ajouté : « Tout le monde a quelque chose à dire. Regardez le spectacle, c’était très amusant. Tout le monde a passé un bon moment.

Danse avec les stars est diffusé sur ABC et Disney+ les mardis à 20 h HE, avec des épisodes disponibles en streaming sur Hulu et Disney+ le lendemain.