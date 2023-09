Chandler Jones éloigné des Raiders pour une « affaire privée » après des publications sur les réseaux sociaux

Un jour après que l’ailier défensif vedette des Las Vegas Raiders Chandler Jones ait indiqué dans des messages supprimés depuis sur les réseaux sociaux qu’il ne voulait plus jouer pour l’entraîneur Josh McDaniels et le directeur général Dave Ziegler, Jones était absent de l’équipe mercredi en raison de ce que McDaniels a qualifié de » situation personnelle » et une « affaire privée ».

McDaniels a qualifié la situation de « au jour le jour ». Il n’a pas précisé si Jones jouerait lors du match d’ouverture de la saison des Raiders à Denver dimanche.

« Nous devons faire face à différentes choses au cours de l’année, qu’il s’agisse de blessures ou d’autres adversités », a déclaré McDaniels. « Je pense que les gars sont concentrés sur le contrôle des choses qu’ils peuvent contrôler et se préparent à jouer le meilleur match possible. »

Tyree Wilson, sélectionné septième au classement général dans le repêchage de cette année, est répertorié sur la carte des profondeurs comme remplaçant si Jones ne joue pas contre les Broncos. Wilson a raté la majeure partie du camp d’entraînement en raison d’une blessure au pied survenue lors de sa dernière saison à Texas Tech.

« Il a travaillé tout au long du printemps et de l’été conformément au calendrier prévu, avec ce que nous lui demandions de faire », a déclaré McDaniels. « Cette semaine sera une autre semaine où nous allons avancer. Je pense qu’il a fait un travail formidable en essayant de suivre le plan. Il sera prêt à partir. Personne ne jouera 70 jeux dimanche. »

Dans les publications sur les réseaux sociaux, Jones a accusé les Raiders d’avoir contacté une femme avec laquelle il avait déjà été impliqué et a déclaré qu’il préférait que le coordinateur défensif Patrick Graham prenne la relève en tant qu’entraîneur.

« C’est dommage que je sois un athlète de haut niveau avec 112 sacs dans la NFL et que je doive aller dans un gymnase local pour m’entraîner pendant la saison sans raison apparente. C’est fou pour moi Josh et tu le sais, tu dois faire ce qui est c’est vrai », a posté Jones sur Instagram.

On ne savait pas à quelle période Jones faisait référence. Il a raté une série d’entraînements récents en raison d’une blessure non précisée, mais est ensuite revenu la semaine dernière.

Quoi qu’il en soit, il a déclaré qu’il ne « voulait pas jouer pour les Raiders » si McDaniels et Ziegler étaient toujours aux commandes.

Ces messages prenaient un ton très différent de celui Jones a écrit sur X (anciennement Twitter) lundi, disant qu’il « a hâte de jouer cette année ! Je me sens bien à l’entraînement ! »

Ce n’est pas la première fois cette année qu’un joueur vedette des Raiders exprime son mécontentement envers la direction des Raiders.

Le receveur Davante Adams a déclaré à « The Ringer » en avril que lui et la direction « ne sont pas d’accord sur ce que nous pensons être le mieux pour nous en ce moment ».

Adams a cependant déclaré lors d’une conférence de presse en mai qu’il complètement allumé conseil avec les Raiders.

« En fin de compte, je suis un Raider et je suis excité d’être ici », avait déclaré Adams à l’époque. « J’aime mon entraîneur-chef, j’aime le directeur général ici et tout le monde de haut en bas. »

L’Associated Press a contribué à ce rapport.

