Chandler était censé tromper Monica dans Friends – jusqu’à ce que Matthew Perry intervienne

Matthew Perry, décédé le mois dernier à l’âge de 54 ans, est Les amateurs de télévision du monde entier se souviennent surtout de son rôle de Chandler Bing dans la sitcom à succès Friends.qui a duré 10 saisons à succès de 1994 à 2004. Perry a joué dans l’émission NBC aux côtés de Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc et David Schwimmer.

L’un des personnages les plus populaires de la télévision

En 2002, sa performance dans le rôle de Chandler lui a valu une nomination aux Emmy Awards en tant qu’acteur principal exceptionnel dans une série comique – mais ce n’est pas la seule reconnaissance qu’il a obtenue. Après tout, son personnage s’est imposé comme l’un des favoris des fans de Friends et l’un des plus emblématiques de l’histoire de la télévision.

Ce statut n’est pas seulement dû à la personnalité avisée de Chandler, mais doit aussi beaucoup à sa relation amoureuse avec Monica Geller, interprétée par Cox.

Cependant, même si Chandler et Monica sont considérés comme l’un des couples les plus aimés et les plus heureux de la télévision, Les scénaristes de Friends avaient prévu un tournant sombre dans leur histoire qui aurait été un coup dur pour les fans de la série : l’infidélité.. Heureusement, Perry est intervenu pour empêcher que cela ne se produise.

Perry intervient après avoir répété une scène de tricherie

Lisa Cash, une actrice qui est apparue comme figurante dans l’épisode de la saison cinq “The One in Vegas: Part 1”, a a déclaré dans une interview avec le média de divertissement TMZ que son rôle dans la série était initialement censé être beaucoup plus important.

Selon Cash, le scénario original comprenait une scène où, après que Chandler et Monica se soient disputés, il trompe Monica avec le personnage de Cashun employé d’hôtellerie qui lui apporte le service en chambre.

Mais après avoir répété la scène, Cash révèle : Perry s’est adressé aux scénaristes de Friends et leur a demandé avec succès de s’en débarrasser.. Elle ajoute que même si un rôle plus important aurait été extrêmement bénéfique pour sa carrière, elle pense que la bonne décision a été prise.

La relation Chandler-Monica n’est pas prévue

Dans le documentaire Friends : The Reunion de 2021, le co-créateur de la sitcom, David Crane, a révélé que les showrunners n’avaient pas prévu que Chandler et Monica deviennent un couple. Cependant, après avoir couché ensemble à Londres au cours de la quatrième saison, la réaction enthousiaste du public a persuadé les scénaristes de réunir les personnages dans une relation petit-ami-petite-amie.

Chandler et Monica se sont ensuite fiancés au cours de la saison six, avant de se marier au cours de la saison sept et d’adopter des jumeaux nouveau-nés lors de la finale de la série de la saison 10.