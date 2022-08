Chandigarh Man sert du Chhole Bhature gratuit pour ceux qui prennent une dose de rappel de Covid-19

Un vendeur de Chandigarh, qui a attiré l’année dernière les éloges du Premier ministre Narendra Modi, offre gratuitement Chhole Bhature aux personnes prenant la dose de précaution du vaccin COVID-19 au milieu d’une lente absorption du troisième vaccin. Le vendeur de 45 ans, Sanjay Rana, s’inquiète de la « complaisance » qui s’est installée parmi le public, et dit que peu de personnes éligibles à la piqûre de rappel se présentent pour recevoir le coup. Il y a un an, le vendeur de rue distribuant gratuitement du Chhole Bhature aux personnes qui se font vacciner contre le COVID-19 et en fournissent la preuve le même jour avait attiré les éloges du Premier ministre Modi dans son émission de radio mensuelle “Mann Ki Baat”. « Pour pouvoir savourer gratuitement le Chhole Bhature de Sanjay Rana ji, vous devrez prouver que vous avez pris le vaccin le jour même. Il vous donnera un délicieux Chhole Bhature dès que vous lui montrerez le message de vaccination », avait alors déclaré le Premier ministre Modi.

Appréciant ses efforts, le Premier ministre avait déclaré : « On dit que pour travailler pour le bien de la société, il faut avoir le sens du service et du devoir. Notre frère Sanjay prouve que cela a raison.

M. Rana tient un stand de nourriture et vend du Chhole Bhature sur un cycle. Il dit qu’il dirige ce stand depuis plus de 15 ans.

Il a dit que sa fille Ridhhima et sa nièce Riya lui avaient donné l’année dernière l’idée de donner gratuitement Chhole Bhature à ceux qui ont pris leurs photos.

Préoccupé par la lenteur de la prise du troisième vaccin, M. Rana a déclaré à PTI ici : “Je donne le Chhole Bhature gratuitement à ceux qui présentent la preuve de la dose de précaution le même jour”.

M. Rana, qui dit avoir pris la dose de précaution, s’inquiète du peu de personnes qui se présentent pour la dose de rappel.

“Tous les éligibles doivent se manifester et ne pas hésiter. Déjà, nous constatons une légère augmentation des infections dans de nombreuses régions du pays. Pourquoi devrions-nous attendre que la situation devienne incontrôlable ? Des leçons doivent être tirées du type de situation qui a prévalu en avril-mai 2021 », a déclaré M. Rana.

M. Rana a déclaré que l’année dernière, il avait offert Chhole Bhature gratuitement pendant plus de sept mois à partir de mai et que cela ne le dérangerait pas de le donner gratuitement cette fois pendant quelques semaines.

“Enfant, j’avais un grand désir de servir le pays et de rejoindre les forces armées. Mais le destin me réservait autre chose. Mais maintenant, je veux faire ma part d’une autre manière, cela me donne une grande satisfaction », déclare M. Rana en essuyant la sueur de son visage par un après-midi chaud et humide.

Alors que M. Rana discute, quelques personnes reviennent déçues quand il leur dit que tous les Bhature qu’il avait apportés pour la journée ont été vendus.

Ensuite, emportez au moins du Chhole, plaisante l’un d’eux, mais Rana ouvre le couvercle d’un autre récipient et, regardant profondément à l’intérieur, lui dit à voix basse : “Frère, ce stock est également terminé”.

M. Rana, originaire de Hamirpur dans l’Himachal Pradesh, dit que sa femme est une femme au foyer et qu’ils ont une fille.

“Ce fut un grand honneur pour moi lorsque le Premier ministre a mentionné mon nom dans son Mann Ki Baat”, a-t-il déclaré.

M. Rana a déclaré qu’il avait étudié jusqu’à la classe 10 et que lorsque son père est décédé, les responsabilités de la famille lui sont tombées sur les épaules car il devait s’occuper de trois sœurs et de deux frères.

« Il y a plusieurs années, je travaillais aussi dans une entreprise privée ici », se souvient M. Rana dont le rêve est que sa fille reçoive une bonne éducation.

L’Inde avait commencé le 10 avril à administrer des doses de précaution de vaccins COVID-19 à toutes les personnes âgées de plus de 18 ans.

Le 15 juillet, le gouvernement de l’Union a lancé une campagne spéciale de 75 jours pour administrer gratuitement des doses de précaution à toutes les personnes âgées de 18 ans et plus dans les centres de vaccination gouvernementaux.

La campagne «COVID Vaccination Amrit Mahotsava», visant à stimuler l’absorption des doses de précaution Covid parmi la population éligible, se déroule dans le cadre de l’Azadi Ka Amrit Mahotsav du gouvernement pour célébrer le 75e anniversaire de l’indépendance de l’Inde.

Une source officielle avait récemment déclaré que seulement 7, 30, 96, 284 des 68, 97, 62, 152 personnes éligibles à la dose de précaution l’avaient prise jusqu’à présent.

