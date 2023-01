Chanda Kochhar, ex-PDG d’ICICI Bank, sort de prison le lendemain de la réparation judiciaire

Un jour après que la Haute Cour de Bombay a qualifié son arrestation d’illégale et ordonné qu’elle et son mari soient libérés, l’ancien PDG de la banque ICICI, Chanda Kochhar, est sorti de prison aujourd’hui. Elle, avec son mari Deepak Kochhar, a été arrêtée par le Bureau central d’enquête (CBI) le 23 décembre dans une affaire liée à des irrégularités présumées dans un prêt de plus de Rs 3 000 crore accordé au groupe Videocon alors qu’elle dirigeait le secteur privé. banque.

Le soulagement survient quelques jours avant le mariage de son fils le 15 janvier.

Le tribunal avait déclaré hier que la raison de l’arrestation du couple après quatre ans d’enregistrement de l’affaire n’était pas précisée dans les notes d’arrestation, comme prévu. “Le motif d’arrestation des requérants mentionné dans les notes d’arrestation est en violation flagrante des dispositions impératives”, a-t-il déclaré.

La Haute Cour a également déclaré que ce n’est pas parce qu'”un accusé n’avoue pas qu’il n’a pas coopéré à l’enquête”.

Les Kochhar avaient auparavant fait valoir devant le tribunal que leur arrestation était illégale en vertu de la loi sur la prévention de la corruption, la sanction en vertu de l’article 17A de la loi est obligatoire pour ouvrir une enquête, et l’agence n’a pas obtenu une telle sanction pour ouvrir cette enquête.

Venugopal Dhoot, président du groupe Videocon, a également été arrêté par la CBI dans l’affaire du prêt ICICI.

Chanda Kochhar a rejeté toutes les accusations de corruption dans cette affaire.