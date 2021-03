Chand Nawab est de retour – et cette fois, il vient peut-être de frapper le bon coup. Le journaliste pakistanais devenu viral pour la première fois en 2008, pour son emblématique «Karachi ke log, apno mein eid manane, ja rahe hai», mais tâtonnant et ne finissant jamais cette ligne, tout en tirant sur les marches d’une gare. Des années plus tard, il a réalisé plus de cascades. Maintenant, il est de retour – pour interviewer le président pakistanais, Arif Alvi, alors qu’il jouait au golf. Dans un clip posté par la journaliste pakistanaise Naila Inayat sur Twitter, Chand Nawab marche vers le président alors qu’il joue au golf un dimanche pour lui demander comment va le « desh » (pays). On peut voir le président féliciter Nawab, pour «le Pakistan taraqi kar raha hai aur sab ka dil uss mein laga hua hai», ce qui se traduit en gros par «le Pakistan va très bien, et tout le monde a à cœur de l’améliorer». La chaîne d’information a également diffusé un petit extrait du président prêt à prendre une photo.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy