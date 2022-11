Chanceux d’être témoin du changement de perception autour du poker : Muskan Sethi

PokerBaazi – La plus grande plateforme de poker de l’Inde, dans ses efforts pour créer un écosystème de poker robuste et évolué en Inde, a annoncé aujourd’hui Muskan Sethi, la première joueuse de poker indienne et récipiendaire du prix “FIRST LADIES” du président, et Abhishek Goindi, un joueur de poker renommé entraîneur et joueur en tant qu’ambassadeurs du jeu. Ce développement est un moment de fierté pour PokerBaazi qui célèbre son huitième anniversaire.

Avec cette initiative, PokerBaazi a fait un effort supplémentaire pour populariser le sport en intégrant les visages qui sont devenus des légendes dans l’espace. Sous le rôle de PokerBaazi TEAM PRO, Muskan et Abhishek feront la promotion du sport dans différents formats de contenu innovants et interactifs. Ils fourniront également aux joueurs de poker en herbe les conseils nécessaires sur la façon de débuter dans le sport et le style de vie pour défendre le jeu.

Exprimant sa joie à propos de cette collaboration, Muskan Sethi, a déclaré : « Ravi de se joindre officiellement à nous en tant qu’ambassadeur du jeu pour PokerBaazi. Le poker n’était pas un sport populaire chez les femmes quand j’ai commencé à jouer au poker professionnellement. Je me sens chanceux d’avoir été témoin de la lente mais finalement évolution de la perception du poker et il est tout simplement louable de voir comment PokerBaazi a été l’une des forces les plus puissantes pour conduire ce changement. Ce sera excitant de tirer parti d’une plate-forme de premier plan comme PokerBaazi et d’y canaliser mon expérience et mes compétences pour créer une différence dans l’écosystème du poker et encourager davantage de joueuses à rejoindre le sport.

Abhishek avait également des opinions similaires sur l’association et a déclaré: «Le poker est un jeu de pure stratégie et d’habileté. En tant qu’entraîneur, j’ai lentement vu de plus en plus de personnes se lancer dans le sport et comprendre ses nuances. Par rapport à tout autre sport d’adresse, le poker a certainement une courbe d’apprentissage plus abrupte. Je suis ravi de travailler avec PokerBaazi pour partager mes connaissances avec la prochaine génération de joueurs de poker. Avec plus de tournois et de contenu autour du sport, je suis sûr que l’écosystème du poker recevra un coup de pouce majeur.

Parlant de l’association, M. Varun Ganjoo, co-fondateur et directeur du marketing de Baazi Games, a déclaré : “Cela me procure une immense fierté et une joie d’avoir Muskan Sethi et Abhishek Goindi, qui nous rejoignent en tant que partie intégrante de notre famille PokerBaazi. . Chaque sport a ses propres champions que les gens admirent et ces deux-là sont les personnalités parfaites pour représenter à la fois le jeu et la marque. Notre incursion dans l’espace du poker a commencé il y a 8 ans, et depuis lors, nous avons fait des efforts durables pour mener des conversations saines autour du poker. Avec des légendes comme Muskan et Abhishek, je suis sûr que nous serons en mesure de faire de ce sport un nom familier et de créer une rampe de lancement souhaitable pour les joueurs de poker établis et en herbe.

PokerBaazi est également devenu le principal moteur de la croissance sans précédent de Baazi Games, contribuant à plus de 75 % des revenus de Baazi Games. Plus tôt ce mois-ci, PokerBaazi a conclu avec succès le plus grand tournoi de poker autonome de l’Inde appelé Greatest of All Tournaments (GOAT). Outre GOAT, PokerBaazi, plus tôt en juillet, avait lancé l’une de ses campagnes les plus remarquables intitulée “You Hold the Cards”. Le motif de la campagne était de faire ressortir l’aspect «compétence» du jeu aux masses d’une manière innovante.

