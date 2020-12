La défenseuse indienne junior Simran Singh, qui trouve toujours ses marques dans le circuit international junior, a déclaré que les joueurs de hockey en herbe dans le pays étaient très chanceux d’avoir des modèles tels que Deep Grace Ekka et Gurjit Kaur.

La joueuse de 19 ans, qui a disputé trois matches pour l’équipe junior jusqu’à présent, a déclaré qu’elle avait beaucoup appris en regardant Ekka et Gurjit de près.

« Les jeunes joueurs de hockey en Inde, en particulier les défenseurs, sont très chanceux d’avoir des modèles comme Deep Grace Ekka et Gurjit Kaur. Ekka nous a montré à tous comment être un interprète constant au plus haut niveau pendant une longue période et Gurjit a dépeint l’importance du drag-scintillement pour une équipe nationale. J’ai beaucoup appris en regardant la façon dont ils s’entraînent pour les tournois dans les camps nationaux. J’espère que je pourrai être aussi bon qu’eux un jour « , a déclaré Simran.

Interrogée sur ses objectifs immédiats à l’avenir, Simran a déclaré qu’elle s’entraînait dur pour réserver une place dans l’équipe indienne pour la Junior Asia Cup qui devrait avoir lieu en avril de l’année prochaine.

« Mon seul objectif pour le moment est de réserver une place dans l’équipe qui jouera dans la Junior Asia Cup. Je n’ai joué que le Tournoi Invitational Femmes Junior 4 Nations à Dublin (2019) dans ma carrière jusqu’à présent. Cependant, la compétition a été une expérience formidable pour moi et j’ai perfectionné mes compétences après le tournoi. J’ai travaillé très dur sur mon jeu et j’espère pouvoir faire partie de l’équipe junior indienne en avril. C’est un tournoi très important pour nous », a déclaré le défenseur.