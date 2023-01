Chances et classement projeté des séries éliminatoires de la Coupe Stanley de la LNH 2022-23

Bienvenue sur notre page de projections et de probabilités de la LNH où vous trouverez le total de points projeté de chaque équipe, sa probabilité de se qualifier pour les séries éliminatoires et ses chances d’accéder à chaque tour suivant, y compris de remporter la Coupe Stanley.

Les projections sont basées sur 50 000 simulations du reste de la saison, qui tiennent compte de la force projetée de chaque équipe, de sa santé actuelle et de la force de son calendrier (qui comprend la force de l’adversaire, le lieu et le repos). La force projetée de chaque équipe est basée sur la valeur projetée des joueurs sur sa liste basée sur la valeur ajoutée du score de jeu (GSVA) ​​et peut être trouvée au bas de l’article, avec un lien vers les tableaux de profondeur d’équipe contenant les valeurs GSVA projetées pour chaque joueur. Vous pouvez en savoir plus sur GSVA et le modèle ici.

Cette page sera mise à jour chaque matin. Cliquez pour développer n’importe quel graphique pour une vue plus grande.

Toutes les projections et probabilités sont arrondies au nombre entier le plus proche.

Dernière mise à jour : 14 janvier 2023, 9 h 30 HNE

Classement projeté

Chances de division

Chances en séries éliminatoires

Probabilité de 1er choix

Cartes de profondeur

Les probabilités indiquées ci-dessus sont basées sur le pourcentage de victoires attendu de chaque équipe. Pour voir de plus près comment chaque équipe est actuellement notée et pourquoi, vous pouvez examiner le tableau de profondeur de chaque équipe par division sur les liens ci-dessous. Les tableaux de profondeur seront mis à jour chaque semaine et refléteront les blessures actuelles. Les tableaux de profondeur contiennent la valeur projetée de chaque joueur. Vous pouvez trouver leur valeur réelle pour cette saison ici.

Atlantique | métropolitain | Centrale | Pacifique

Cartes de joueur

Atlantique: BOS, BUF, DET, FLA, MTL, OTT, TBL, TOR

Métropolitain: VOITURE, CBJ, NJD, NYI, NYR, PHI, PIT, WSH

Central: ARI, CHI, COL, DAL, MIN, NSH, STL, WPG

Pacifique: ANA, CGY, EDM, LAK, SJS, MER, VAN, VGK