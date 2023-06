Chances de gagner le jackpot Powerball de 427 millions de dollars

Bien qu’il soit possible de gagner le samedi Jackpot Powerball de 427 millions de dollarsles chances sont contre vous.

La probabilité de faire correspondre les six numéros du tirage est de 1 sur 292 201 338, selon la loterie. C’est moins probable que d’être frappé par la foudre deux fois dans votre vie, soit 1 sur 234 090 000, selon les données du National Weather Service.

Aussi miraculeuses que puissent paraître ces cotes, vous avez de bien meilleures chances de gagner des prix plus petits en faisant correspondre moins de numéros du tirage :

Prix ​​​​1 million de dollars: Faites correspondre cinq numéros (1 sur 11 688 054)

Faites correspondre cinq numéros (1 sur 11 688 054) Prix ​​de 50 000 $ : Faites correspondre quatre numéros et le Powerball (1 sur 913 129)

Faites correspondre quatre numéros et le Powerball (1 sur 913 129) Prix ​​de 100 $ : Faites correspondre quatre numéros (1 sur 36 525)

Faites correspondre quatre numéros (1 sur 36 525) Prix ​​de 100 $ : Faites correspondre trois numéros et le Powerball (1 sur 14 494)

Faites correspondre trois numéros et le Powerball (1 sur 14 494) Prix ​​de 7 $ : Faites correspondre trois nombres (1 sur 580)

Faites correspondre trois nombres (1 sur 580) Prix ​​de 7 $ : Faites correspondre deux numéros et le Powerball (1 sur 701)

Faites correspondre deux numéros et le Powerball (1 sur 701) Prix ​​de 4 $ : Faites correspondre un numéro et le Powerball (1 sur 92)

Faites correspondre un numéro et le Powerball (1 sur 92) Prix ​​de 4 $ : Faites correspondre le Powerball uniquement (1 sur 38)

Les chances globales de gagner un prix avec un billet sont de 1 sur 24,87, selon la Multi-State Lottery Association qui gère la loterie.

Chaque billet coûte 2 $, mais si vous dépensez 1 $ de plus pour le multiplicateur Power Play de la loterie, vous pouvez augmenter tous les montants des prix, à l’exception du jackpot, de deux, trois, quatre, cinq ou 10 fois. Le multiplicateur de prix est sélectionné au hasard dans le cadre du tirage au sort.

Il y a cependant quelques exceptions. Les gains du Match 5 sont toujours doublés à 2 millions de dollars avec l’option Power Play, quel que soit le numéro Power Play tiré. Le multiplicateur de 10 fois n’est disponible que lorsque le jackpot est de 150 millions de dollars ou moins.

La Californie est le seul État participant à ne pas proposer Power Play.

Compte tenu des cotes incroyables, vous ne devriez parier que ce que vous êtes prêt à perdre, car gagner un gros gain est très peu probable.

Le prochain tirage aura lieu samedi à 22 h 59 HE. Si les numéros ne correspondent pas à un ticket, les fonds du jackpot seront reportés au prochain tirage, qui aura lieu lundi à 22h59 HE.

Si vous déjouez les pronostics, voici quatre choses à faire avant de réclamer le prix. Vous voudrez peut-être aussi éviter les orages pendant un certain temps.

