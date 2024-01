Chances de Dean Phillips de battre Joe Biden dans le New Hampshire : derniers sondages

Le représentant démocrate du Minnesota, Dean Phillips, semble faire face à une bataille difficile dans sa tentative de vaincre le président sortant Joe Biden lors des primaires du New Hampshire mardi.

Bien que Biden reste profondément impopulaire et que certains sondages aient montré qu’une majorité de démocrates préféreraient un candidat alternatif, Phillips a eu du mal à progresser depuis qu’il a annoncé son principal défi fin octobre. Le membre du Congrès a lancé sa campagne en affirmant qu’il respectait Biden et qu’il s’alignait largement sur son programme. Cependant, il a sonné l’alarme sur la cote de popularité historiquement faible du président, affirmant qu’il pensait que le président sortant perdrait en novembre.

Outre Phillips, l’auteure progressiste et chef spirituelle Marianne Williamson est en lice pour l’investiture démocrate. Des sondages récents dans le New Hampshire lui donnent un soutien à un chiffre. Pendant ce temps, Phillips reste sous l’eau avec des marges à deux chiffres face à Biden.

Williamson et Phillips espèrent tous deux faire bonne figure dans le New Hampshire, un État que la campagne de Biden a pratiquement abandonné. Un changement de règle soutenu par Biden au Comité national démocrate (DNC) exigeait que la Caroline du Sud soit le premier État primaire du parti, mais la constitution de l’État du New Hampshire exige que ses primaires soient les premières du pays.

En raison de ces facteurs contradictoires, le New Hampshire a été pénalisé par le DNC et ses délégués ne seront pas comptés. Biden n’a pas non plus travaillé pour obtenir l’accès au vote dans l’État, mais ses partisans ont lancé une campagne écrite. Ces circonstances complexes et inhabituelles ont donné à Williamson et Phillips, dont les noms figureront sur le bulletin de vote, l’espoir qu’ils pourront finalement percer et prendre l’élan nécessaire pour obtenir une solide performance.

Semaine d’actualités a contacté par e-mail les campagnes Biden, Phillips et Williamson pour commentaires.

Dans une interview accordée en décembre à Semaine d’actualitésPhillips a déclaré qu’il surprendrait les électeurs du New Hampshire.

“Mes chiffres dans le New Hampshire vont surprendre les gens. Et mes chiffres à l’échelle nationale continueront de croître à mesure que je me présenterai”, a-t-il déclaré.

Dans une interview accordée samedi à Fox News, Williamson a déclaré qu’une nette majorité de démocrates souhaitaient entendre “d’autres voix” et que “les gens n’apprécient pas le fait que le DNC ait choisi de manipuler le processus”.

Le président Joe Biden s’exprime vendredi à la Maison Blanche à Washington, DC Le représentant Dean Phillips, un démocrate du Minnesota, s’adresse à ses partisans lors d’un rassemblement électoral samedi à Nashua, dans le New Hampshire. Phillips semble faire face à une bataille difficile dans sa tentative de longue haleine de vaincre Biden lors de la primaire du New Hampshire mardi.

Drew Angerer/Brandon Bell/Getty Images



Derniers sondages du New Hampshire

Un sondage publié dimanche par CNN et l’Université du New Hampshire a montré à Biden une avance considérable, malgré le fait que les électeurs devront inscrire son nom sur le bulletin de vote.

L’enquête, menée du 16 au 19 janvier, a montré que près des deux tiers, soit 63 %, des électeurs démocrates probables aux primaires prévoient d’inscrire le nom de Biden. Pendant ce temps, 10 pour cent ont déclaré qu’ils soutiendraient Phillips et 9 pour cent ont déclaré qu’ils soutiendraient Williamson. 11 pour cent supplémentaires ont déclaré qu’ils voteraient pour quelqu’un d’autre. L’échantillon des électeurs démocrates comprenait 838 répondants avec une marge d’erreur de plus ou moins 3,5 points.

Un précédent sondage réalisé par l’American Research Group, mené du 12 au 15 janvier, plaçait Phillips dans une position plus forte, mais toujours loin derrière Biden. Ces données donnaient au président sortant 30 points d’avance sur son plus proche rival démocrate. Dans le sondage, Biden avait le soutien de 58 pour cent des personnes interrogées. Phillips était à 28 pour cent et Williamson à 3 pour cent. L’enquête a porté sur 600 électeurs probables.

Un autre sondage de l’Emerson College, réalisé du 8 au 10 janvier, donnait à Biden 33 points d’avance. Phillips avait un soutien de 16 pour cent, tandis que Williamson était à 5 pour cent. Biden a été soutenu par 49 pour cent des personnes interrogées. L’enquête a porté sur 590 électeurs probables avec une marge d’erreur de plus ou moins 4 pour cent.

Que va-t-il se passer ?

Malgré sa cote de popularité épouvantable et son échec à faire inscrire son nom sur le bulletin de vote du New Hampshire, Biden semble toujours susceptible de gagner dans l’État avec une marge considérable. Cependant, le résultat constituerait davantage une victoire psychologique, dans la mesure où les délégués ne seront finalement pas pris en compte par le DNC. Certains analystes pensent que Biden a quoi qu’il en soit besoin d’une forte victoire.

“Terminer avec un score de 50% ou moins serait embarrassant. Ce genre de résultat exigerait que la campagne Biden passe à la vitesse supérieure pour repousser Trump ou Haley”, a déclaré le stratège démocrate Brad Bannon. Semaine d’actualités dans un e-mail du dimanche.