Chance sportive: la mère de Cristiano Ronaldo dit aux fans qu’il pourrait retourner à Lisbonne … alors qu’il semble plus concentré sur la «  nouvelle Ferrari à 2 millions de dollars  »

S’adressant aux fans depuis son balcon après que le club où Ronaldo a commencé sa carrière ait remporté le titre portugais pour la première fois depuis 2002, la fan dévouée du Sporting Dolores Aveiro a promis aux supporters qu’elle plierait l’oreille de son fils pour mettre fin à son temps frustrant à Turin avec un retour la saison prochaine. .

Le meilleur buteur de la Serie A italienne de haut vol a toujours clairement un lien émotionnel fort avec les poids lourds de son pays natal, publiant une photo les félicitant pour leur nouveau titre à ses centaines de millions de followers sur les réseaux sociaux à la suite de leur victoire décisive sur Boavista. mardi.

Un Rainha Dolores prometeu convencer o Ronaldo un assinar pelo Sporting … 😎💚 pic.twitter.com/u8l33QXp0m – Sporting Things / CAMPEÃO NACIONAL 🏆 (@Sporting_Things) 12 mai 2021

«Je lui parlerai pour le ramener,» Aveiro a déclaré à la foule en fête devant son domicile, après avoir posé aux couleurs du sport pour son propre compte Instagram de plus de 2,2 millions de personnes.

«L’année prochaine, il jouera à Alvalade [Sporting’s stadium]. »

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Ronaldo a passé une période de quarantaine à Madère l’année dernière et a été à plusieurs reprises lié à un retour au Sporting lorsque son contrat à la Juve prend fin en 2022.

Bien qu’un passage à une ligue relativement mineure en Europe ait pu sembler improbable alors que les géants italiens se disputaient leur titre national, leur déclin dramatique pourrait hâter son départ, les Bianconeri semblant de plus en plus improbables même de se qualifier pour la Ligue des champions de la saison prochaine après un sombre Défaite 3-0 à domicile face à l’AC Milan dimanche.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Andrade (@ andrade5212)

La Juventus a gagné 3-1 à Sassuolo avec l’aide d’un but de Ronaldo mercredi, mais reste un point derrière Napoli lors de la dernière place de qualification pour la Ligue des champions avec deux matchs de la saison restants, dont l’un est à domicile pour les champions en fuite, l’Inter Milan. le samedi.

Partout où Ronaldo se retrouvera la saison prochaine, il aura une nouvelle Ferrari de 2 millions de dollars en remorque, selon des informations en Italie, après avoir visité le siège de Ferrari pour rencontrer les pilotes de Formule 1 Charles Leclerc et Carlos Sainz, qui ont tous deux reçu des maillots de la Juventus.

Le président du club Andrea Agnelli – désormais tristement célèbre parmi les fans et à l’UEFA pour son rôle de vice-président de la Super League européenne proposée condamnée – et le cousin du supremo, John Elkann, qui est le PDG d’Exor et Ferrari, les ont rejoints.

L’un des rivaux familiers de Ronaldo, l’attaquant milanais Zlatan Ibrahimovic, aurait déjà acheté la voiture de luxe en édition limitée que le capitaine du Portugal a achetée pendant qu’il était là-bas.