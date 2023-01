Chance Hank de La Salle-Pérou, l’équipe de Yorkville remporte des championnats régionaux – Shaw Local

PÉROU – Lorsque les séries éliminatoires commencent, chaque athlète veut prendre un bon départ, non seulement pour lui-même, mais aussi pour son équipe.

C’est exactement ce que Chance Hank, senior de La Salle-Pérou, a fait lors de la compétition régionale de bowling pour garçons de La Salle-Pérou samedi au Super Bowl de l’Illinois Valley.

Hank a lancé un match d’ouverture de 277 et a terminé sa série de six matchs avec 1 324 pour remporter le championnat individuel tout en aidant les Cavaliers à se qualifier pour la section de samedi prochain à Town & Country Lanes à Joliet.

“J’ai commencé à peu près aussi bien que j’aurais pu lors du premier match”, a déclaré Hank, qui s’est qualifié pour les sélections en tant que junior et n’a manqué que quelques épingles pour se qualifier. « Je ne peux même pas vous dire à quel point c’était génial de prendre ce genre de départ. Mes quatre matchs suivants ont également été assez solides, mais j’ai eu un peu de mal lors des deux derniers matchs. Je savais que j’avais une avance d’environ 60 quilles au début du dernier match et que j’en avais juste assez pour garder la tête.

Les Cavaliers ont également utilisé de solides journées d’Ethan Picco (1196), David Lawrence (890 en cinq matchs), Peyton Baker (801 en cinq matchs), Jake Quick (767 en quatre matchs) et Aaron Sibert (668 en quatre matchs).

“Je suis super fier d’avoir remporté le championnat, mais je suis encore plus excité que notre équipe puisse également progresser”, a déclaré Hank. «Nous avons tous eu des difficultés aujourd’hui, mais nous sommes également tous restés ensemble à ces moments-là, les choses n’allaient pas bien. C’était une journée amusante.

Andrew Lapinskas de Yorkville joue au bowling régional le samedi 14 janvier 2023 au Super Bowl de l’Illinois Valley au Pérou. (Scott Anderson)

Yorkville a remporté le championnat par équipe avec un 6 006, avec Minooka finaliste (5 909), Joliet West troisième (5 870) et LP quatrième (5 464).

Joliet Central s’est classé cinquième, suivi de Plainfield South (7e), Streator (8e), Ottawa (10e), St. Bede (11e) et Hall (13e).

Dale Horstmann (1 317) senior des Foxes a terminé à seulement sept quilles de Hank pour la deuxième place.

“J’ai eu un départ vraiment difficile aujourd’hui, pas le départ que j’espérais avoir”, a déclaré Horstmann, “mais j’ai pu rebondir et organiser de solides matchs quatre des cinq derniers. Je savais qu’en allant au sixième match, j’allais devoir vraiment faire un bon score et ensuite avoir [Hank] lutter un peu. Cela ne s’est vraiment pas produit de toute façon, mais terminer deuxième n’est pas si mal.

Yorkville a également reçu de solides journées d’Andrew Lapinskas (1 226), Jesus Villa (1 220) et Andrew Hellyer (1 198)

“En tant qu’équipe, nous avons eu des difficultés ici et là, mais chaque fois que quelqu’un avait un match nul, quelqu’un d’autre le reprenait avec un bon”, a déclaré Horstmann. «Nous avons été une équipe équilibrée toute la saison, et il y a tellement de gars qui ont ouvert la voie ou se sont intensifiés à certains moments.

“C’était une victoire d’équipe totale aujourd’hui, et nous l’avons tous réuni au bon moment.”

Spencer Bruinsma de Minooka joue au bowling régional le samedi 14 janvier 2023 au Super Bowl de l’Illinois Valley au Pérou. (Scott Anderson)

Minooka a été battu par Zach Kunke (1 242), DJ Singleton (1 203), Nathan Zola (1 196), Logan Knott (1 139) et Spencer Bruinsma (1 129).

Joliet West était menée par Avram Savage (3e, 1 263), Tyler Macdonald (1 182) et Bryce Jinks (921).

Les membres de l’équipe de bowling des garçons de Joliet West participent à la rencontre régionale de bowling le samedi 14 janvier 2023 au Super Bowl de l’Illinois Valley au Pérou. (Scott Anderson)

Les quilleurs passant aux sections qui ne faisaient pas partie des équipes avancées comprenaient: Xavier Huges de Joliet Central (1 255), Robert Churchill (1 201), Zach Riley (1 080) et Garrett Johnson (1 039); Brady Grabowski de Streator (1 216) et Anthony Dominic (1 208); Jacob Vilcek de Plainfield South (1 137), Victor Poulos de Reed-Custer (1 073); et St. Bede’s Haiden Ator (1 055).

“J’ai eu du mal avec quelques cadres ouverts au début, mais j’étais assez confiant aujourd’hui après avoir remporté un tournoi ici il y a quelques semaines”, a déclaré Grabowski. “Mon objectif principal était d’avancer, et j’ai pu le faire.

“Aujourd’hui, ce n’était pas mon meilleur. Je pense que j’ai eu un match élevé de 237. J’avais l’impression d’être constamment dans la moyenne, mais j’avais l’impression que si je pouvais être constamment autour de 200 dans mes jeux et ne pas avoir trop de hauts ou de bas, j’irais bien aujourd’hui.

“Je n’ai pas pu participer aux régionales mes trois premières saisons à cause du COVID. Donc, pouvoir concourir et passer en section le week-end prochain est assez satisfaisant. »