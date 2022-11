Chance et Carter conservent leur titre, McDonagh brise le genou d’Axiom

WWE NXT était de retour avec un épisode passionnant mardi alors que l’émission distribuait des affrontements colossaux dans la nuit. NXT a promis une revanche mémorable des championnats féminins par équipe ainsi qu’un combat entre le champion NXT et son prochain challenger.

Nikkita Lyons et Zoey Stark ont ​​dominé les championnats féminins par équipe; Axiom a affronté JD McDonagh, Bron Breakker et Von Wagner ont rejoint The Grayson Waller Effect.

Découvrez tout cela et bien plus encore dans les temps forts de WWE NXT du 8 novembre :

Match en simple : Cameron Grimes contre Joe Gacy

Cameron Grimes s’est battu contre Joe Gacy lors du premier combat de la soirée. Sans l’aide de ses alliés, Grimes avait l’air un peu doux en entrant sur le ring. Les deux lutteurs se sont battus de manière égale avant qu’Ava Raine ne pousse Grimes hors du tablier, préparant Gacy pour la corde à linge gagnante.

Match en simple : Elektra Lopez contre Sol Ruca

Elektra Lopez était à la poursuite d’une grande victoire contre Sol Ruca mardi. Dans les premières étapes, Ruca avait l’air excellent en décrochant quelques coups majeurs. Lopez a récupéré au fur et à mesure que le match avançait et l’a renversée par-dessus la corde supérieure. Elle a scellé l’accord avec une bombe électrique vicieuse et a sécurisé l’épingle. Indi Hartwell est sorti et a agressé Lopez après que la cloche ait sonné, déclenchant une bagarre sur le ring.

Match en simple : Andre Chase contre Charlie Dempsey

Andre Chase est sorti au milieu comme un homme en mission. Il a absolument dominé Charlie Dempsey, le frappant avec des coups de poing et des dropkicks sévères. Le match était assez intrigant et il semblait que Chase prendrait le match à la légère. Mais un retour inspirant de Dempsey a été le clou du match. Il a verrouillé Chase sur le tapis avec une soumission de piège à bras, se transformant en un fort visage croisé. Hudson n’a pas tardé à jeter l’éponge pour son mentor et Dempsey a remporté une grosse victoire par soumission.

Match en simple : Channing “Stacks” Lorenzo affronte Hank Walker

Tony D’Angelo a applaudi Channing “Stacks” depuis le ring. Le match était assez équilibré en première mi-temps. Lorenzo a ensuite résisté à une rafale tardive de Hank Walker. Il a poussé l’œil de Walker pendant que l’arbitre était distrait, puis a remporté la victoire après avoir frappé une chute de genou en cours d’exécution.

Bron Breakker et Von Wagner rejoignent “The Grayson Waller Effect”

L’hôte de “The Grayson Waller Effect” a contrarié le champion NXT Bron Breakker. Mais Breakker avait ses intentions claires et voulait mettre la main sur Von Wagner. Breakker a ensuite éliminé M. Stone pour avoir tenté de s’impliquer alors que les deux hommes massifs se tenaient face à face.

Match en simple : JD McDonagh contre Axiom

Celui-ci était un match plutôt sauvage. JD McDonagh a tordu le genou gauche d’Axiom jusqu’à ce qu’il ait l’air d’avoir sauté. McDonagh a enfoncé les escaliers en acier dans le genou gauche d’Axiom. Axiom s’est blessé au genou droit lors d’un moonsault à l’extérieur, offrant des cibles à McDonagh pour son assaut technique.

Malgré la réticence d’Axiom à se retirer, l’arbitre a mis un terme au match. Suite à cela, The Necessary Evil a averti tout le monde sur la liste, y compris Apollo Crews, de se tenir à l’écart.

Combat de défi de 5 minutes: Damon Kemp contre Brutus Creed

Brutus Creed a agressé Damon Kemp alors qu’il sortait du vestiaire. Kemp a été poussé dans des escaliers en acier lorsque Brutus l’a fait tomber du tablier et dans la barrière. Ivy Nile était particulièrement enthousiaste alors qu’elle se délectait du fiasco.

Brutus a mis la main sur une chaise en acier et a frappé Kemp avec, provoquant une disqualification. Il s’agissait de Brutus obtenir sa livre de chair après tout ce que Kemp lui avait fait. Kemp et les Creed Brothers pourraient enfin passer à autre chose.

Match pour le titre par équipe féminine NXT : Lyons et Stark contre Chance et Carter

À chaque instant de ce match, Katana Chance et Kayden Carter semblaient être les grandes favorites. Après quelques moments exténuants, Lyons a saisi Chance alors qu’elle plongeait et l’a placée. Stark a marqué une chute proche avec un suplex moitié-moitié dans un piétinement en cours d’exécution. Cependant, les champions ont eu le dernier rire en gagnant avec le coup de casse-cou. Suite à cela, Stark a frappé Lyons, l’assommant avec un genou qui courait. Chance et Carter ont conservé les championnats par équipe féminins NXT.

