Chance en or de l’équipe indienne de hockey féminin de gagner la médaille

Manchester est à environ 140 kilomètres de Birmingham et le lieu de l’un des plus grands triomphes de l’équipe indienne de hockey féminin – la finale des Jeux du Commonwealth de 2002 au cours de laquelle l’Inde a battu l’hôte pour remporter sa seule et unique médaille d’or dans la compétition jusqu’à présent.

L’Inde a battu l’Angleterre hôte 3-2 en prolongation pour remporter la médaille d’or – revenant pour marquer le vainqueur dans les derniers instants de la prolongation. Les deux équipes sont également sur le point de se heurter à Birmingham car elles sont dans la même poule A avec le Canada, le Pays de Galles et le Ghana que les autres équipes et s’affronteront lors de leur match de tour préliminaire le 2 août. Gagner ce match et dominer le groupe pourrait être crucial pour éviter la forte Australie en demi-finale.

A LIRE AUSSI : CWG 2022 : Tous les regards sont tournés vers PV Sindhu et Kidambi Srikanth alors que l’Inde cherche à dominer le badminton

Mais récemment, l’Inde a trouvé l’Angleterre plus difficile à casser que l’Australie, qu’elle a battue en quart de finale des Jeux Olympiques de Tokyo l’année dernière. L’Inde avait atteint les demi-finales pour l’Argentine, suivie d’une courte défaite contre la Grande-Bretagne, composée principalement de joueurs anglais, lors du match pour la troisième place.

C’est donc l’heure de la rédemption pour l’équipe indienne de hockey féminin qui visera à récupérer la médaille d’or qu’elle a remportée en 2002. L’Inde a suivi en terminant deuxième de l’édition 2006.

L’équipe indienne tentera également de se racheter après une campagne désastreuse lors de la Coupe du monde féminine de la FIH à Amsterdam et en Espagne alors qu’elle a terminé neuvième au classement général.

Les femmes indiennes sont toujours en forme depuis leur 9e place dans l’expérience de la Coupe du monde. Janneke Schopman et son équipe sont arrivées à Amsterdam après plusieurs bons résultats en FIH Pro League, notamment des victoires contre les Pays-Bas et l’Argentine (actuellement les équipes classées numéro un et numéro deux mondiaux). Cependant, lors de la Coupe du monde, cela s’est effondré lorsque l’Inde a terminé neuvième après avoir perdu son match de poule contre la Nouvelle-Zélande, puis perdu le match croisé contre l’Espagne.

A LIRE AUSSI : CWG 2022 : le trio de champions du monde Deepika Pallikal, Joshna Chinappa et Saurav Ghosal vise l’or à Birmingham

Avec des joueurs tels que les spécialistes des coins de pénalité Gurjit Kaur, le gardien de but et le capitaine Savita et la jeune star Lalremsiami, attendez-vous à ce que l’Inde rebondisse à Birmingham.

Bien que l’attaquant chevronné Rani Rampal ne soit pas dans l’équipe cette fois-ci, l’Inde a bien fait dans le qua

L’équipe féminine indienne ouvre sa campagne avec un match contre le modeste Ghana lors de son match du tour préliminaire. La compétition majeure de la phase de groupes pour l’Inde sera contre l’Angleterre et l’Inde espère l’emporter sur elle pour dominer son groupe.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici