Championship : Chuba Akpom, Viktor Gyokeres, Oscar Estupinan en course pour le Golden Boot 2022/23 | Nouvelles du football

Aleksandar Mitrovic a établi un nouveau record du championnat de 43 buts lors de la saison de promotion de Fulham en 2021/22.

L’année précédente, Ivan Toney avait marqué 31 buts alors que Brentford était promu en Premier League pour la première fois.

Avec les deux joueurs actuellement dans l’élite, il y aura certainement un nouveau vainqueur du Golden Boot à la fin de la saison 2022/23 du Sky Bet Championship.

Donc, avec 20 matchs restants, nous jetons un coup d’œil aux joueurs qui ouvrent actuellement la voie au sommet du classement des scores de deuxième niveau…

Chuba Akpom, Middlesbrough – 13 buts

Il est certainement juste de dire que la façon dont Chuba Akpom a pris vie pendant ce mandat a été un choc. Le diplômé de l’académie d’Arsenal n’avait jamais vraiment mis le feu au monde en Angleterre avant ce mandat et ce n’est que lors de deux périodes distinctes avec le PAOK en Grèce qu’il a commencé à montrer pleinement le potentiel que les Gunners avaient vu une fois.

Le joueur de 27 ans a cependant prospéré sous Michael Carrick ce mandat. Depuis que l’ancien milieu de terrain de Manchester United a pris ses fonctions au Riverside le 24 octobre, Akpom a marqué 10 buts en 11 matches toutes compétitions confondues, tous marqués à l’intérieur de la surface.

Boro a remporté sept de ces matchs et s’est ainsi fermement installé dans la course à la promotion du championnat.

Une telle forme l’a vu lié à un retour en Premier League, mais le club de Teesside a depuis agi rapidement pour prendre l’option de prolonger le contrat d’Akpom jusqu’à l’été 2024.

L’entraîneur-chef de Middlesbrough, Michael Carrick, fait l’éloge de la forme que l’attaquant Chuba Akpom a montrée dans le championnat cette saison et dit qu’il espère garder ses meilleurs joueurs dans la fenêtre de transfert



Carrick a également fait l’éloge de l’attaquant dans la presse. “Il a évidemment ses titres avec les buts, mais il nous a donné bien plus que cela. C’est un joueur que nous sommes ravis d’avoir”, a-t-il déclaré.

Installé, en forme et, surtout, clairement recherché par ses employeurs, Akpom est en plein essor et il faudra quelque chose de spécial pour le remplacer en tant que leader en forme de la ligue.

Viktor Gyokères, Coventry – 12 buts

Après une courte période de prêt de Brighton au cours de la saison 2020/21, Viktor Gyokeres a signé définitivement pour Coventry en janvier 2021 et s’est révélé être l’un des meilleurs attaquants de la division au cours des deux années qui ont suivi.

L’international suédois s’est installé à la Coventry Building Society Arena et est le septième meilleur buteur du championnat au cours des trois dernières campagnes avec 32 buts.

Il a également admis qu’il y en avait plus dans son casier. Il a dit Sports du ciel en décembre: “Vous pouvez toujours vous améliorer, les choses pour lesquelles vous êtes bon et les choses pour lesquelles vous n’êtes pas si bon. Une chose que je dois améliorer, c’est mon cap. Je n’en marque pas assez.”

Le patron des Sky Blues, Mark Robins, a qualifié Gyokeres de “inestimable” en novembre, et il espère le garder dans la fenêtre de transfert de janvier, avec des équipes telles qu’Everton, Leeds et Brentford qui auraient montré un intérêt pour les 24 ans. -vieille.

Oscar Estupinan, Hull – 11 buts

Une nouvelle importation au championnat cette saison, Oscar Estupinan a marqué sept buts lors de ses premières apparitions à Hull cette saison, puis, lorsque les Tigers se sont mis à bouillir, il en a fait de même.

Peut-être était-ce en partie dû au limogeage de Shota Arveladze. Lors d’un entretien avec Sports du ciel en septembre, il a déclaré: “Le fait qu’il me fournisse des conseils pour m’améliorer en tant que joueur signifie beaucoup. Cela montre qu’il croit en mon développement et veut montrer le meilleur de moi-même au meilleur niveau. J’espère que je pourrai continuer à apprendre avec lui et toute l’équipe.”

Lorsque le Géorgien a été limogé le 30 septembre, il n’a marqué qu’une seule fois lors des neuf matchs suivants. Mais il semble maintenant avoir trouvé ses marques sous Liam Rosenior, avec un but lors de chacun de ses trois derniers matchs de championnat.

Carlton Morris, Luton – 10 buts

Quoi qu’il arrive à partir de maintenant, Carlton Morris a déjà connu, statistiquement, la meilleure saison de sa carrière à ce jour. Le joueur de 27 ans avait impressionné pour Barnsley au cours des deux dernières saisons, mais n’avait jamais dépassé neuf buts en une seule campagne.

En fait, il n’avait fait cela qu’une seule fois dans toute sa carrière, lorsqu’il avait marqué 10 buts en 54 matchs avec Shrewsbury en 2017/18.

Mais depuis qu’il a rejoint Luton, il a déjà marqué 10 buts en 25 matchs. “Je sens que je vais créer des occasions ou marquer des buts à chaque match et c’est un endroit où je m’épanouis”, a-t-il déclaré à Sky Sports dans une interview exclusive l’année dernière.

En plus de sa propre chance devant le but, Morris a également contribué avec sa juste part de passes décisives, avec quatre dans la ligue et cinq dans toutes les compétitions.

Zian Flemming, Millwall – 10 buts

Zian Flemming est arrivé en Angleterre cet été avec une réputation décente, après avoir inscrit 38 buts en 63 matches au cours des deux dernières saisons avec Fortuna Sittard dans ses Pays-Bas natals.

Le Néerlandais s’est incroyablement bien installé dans la vie du championnat et a prospéré grâce à Gary Rowett qui a peaufiné son système pour utiliser Flemming en tant que milieu de terrain offensif, ce qui a aidé les Lions à se hisser à la sixième place du tableau.

Il a brillé devant le but à The Den ce trimestre et a marqué un certain nombre de buts époustouflants, bien qu’il n’ait pas encore remporté le prix du but du mois du championnat Sky Bet.

Le meilleur du reste…

Cette course est vouée à avoir de nombreux rebondissements tout au long de la seconde moitié de la saison, notamment parce qu’il y a 14 joueurs à moins de cinq buts du total avec lequel Chuba Akpom est actuellement en tête.

Alors qui sont les autres prétendants ?

Joueurs sur neuf buts: Iliman Ndiaye (Sheffield United), Ben Brereton Diaz (Blackburn), Ross Stewart (Sunderland), Jay Rodriguez (Burnley), Josh Sargent (Norwich), Will Keane (Wigan), Jerry Yates (Blackpool), Oli McBurnie (Sheffield United ), Scott Hogan (Birmingham).

Joueurs sur huit buts: Teemu Pukki (Norwich), Nahki Wells (Bristol City), Nathan Tella (Burnley), Joao Pedro (Watford), Joel Piroe (Swansea).