Champions SAFF U20: l’Inde cinq étoiles a émergé

L’attaquant Gurkirat Singh a marqué quatre buts alors que l’Inde battait le Bangladesh 5-2 en prolongation lors de la finale pour soulever le trophée du championnat SAFF U-20 ici vendredi.

Les deux équipes étaient bloquées 1-1 à la pause et 2-2 après la fin du temps réglementaire.

Gurkirat a marqué respectivement aux première, 60e, 94e et 99e minutes, tandis que Himanshu Jangra en a ajouté un autre à la 92e minute. Pour le Bangladesh, Rajon Howladar et Shahin Mia ont marqué respectivement aux 44e et 48e minutes au stade de Kalinga.

Le drame s’est déroulé juste après le coup d’envoi alors que l’Inde a obtenu un penalty dans les 20 secondes. Himanshu a capté une longue passe de la droite, a évité son marqueur et a déclenché un long ranger que le gardien rival Md. Asif a réussi à bloquer en plongeant bas sur sa droite. Gurkirat, qui rôdait, a été plus rapide à réagir au rebond. Asif, dans sa tentative désespérée d’éloigner Gurkirat, a fait tomber l’attaquant indien dans la surface. Gurkirat s’est joyeusement converti sur place pour donner à l’Inde une avance rapide.



L’avance aurait dû être doublée à la 32e minute dans ce qui était la chance la plus facile de la mi-temps. Mais Gurkirat n’a pas réussi à rentrer chez lui. Taison Singh a également raté une occasion à la 43e minute. La malédiction des occasions manquées a durement frappé l’Inde alors que le Bangladesh rétablissait la parité à la mi-temps avec un tir de Rajon Howladar dépassant le filet.

En échangeant, le Bangladesh a pris la tête en trois minutes. Amandeep a mal chronométré son dégagement sur un coup franc inoffensif et il est tombé sur Shain Mia dont le tir a touché le poteau et a roulé. Le premier remplacement pour l’Inde est intervenu à la 57e minute. chemin par la suite.

L’égalisation est intervenue dans les trois minutes lorsqu’un dégagement est tombé à Gurkirat juste à l’extérieur de la surface et il l’a frappé, cette fois avec son pied droit à la 60e minute. À la 63e minute, Himanshu a eu une autre chance mais un Asif pressé a écarté le danger pour Bengladesh.

Quatre minutes plus tard, le placement d’Himanshu devant Asif était un peu faible, permettant à Azizul Haque de dégager la ligne de but. Asif était également au cœur de l’action lorsqu’il a plongé pour dégager le centre de curling de Bikash Yumnam. L’entraîneur-chef Shanmugam Venkatesh a fait venir Harsh Patre à la place de Taison Singh et l’Inde a pris les devants à la deuxième minute de la prolongation (92e minute).

Himanshu a enchaîné une délicieuse passe défensive de Harsh Patre et a réussi une première finition du pied gauche. Gurkirat a terminé son tour du chapeau à la 94e minute, Himanshu devenant le fournisseur cette fois. minute alors que Gurkirat marquait un autre crieur. Il a dépassé quelques défenseurs et l’a renvoyé à environ 30 mètres.

