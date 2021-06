Champions en titre contre l’un des favoris

Lors du premier affrontement de la journée, la République tchèque a envoyé des ondes de choc dans le monde en enregistrant une énorme victoire surprise 2-0 sur les Pays-Bas pour se qualifier pour les quarts de finale. Les Pays-Bas devaient passer facilement, mais la République tchèque avait des plans différents. Les deux buts de Tchèque ont été marqués en seconde période dans ce qui a été une victoire massive pour la nation.

Cristiano Ronaldo et Romelu Lukaku reprendront leur rivalité nationale sur la scène internationale alors que le Portugal et la Belgique s’affrontent. Ronaldo est le meilleur buteur de l’Euro après avoir marqué cinq fois en phase de groupes tandis que Lukaku, qui est dans la forme de sa vie, se cache derrière le capitaine du Portugal avec trois buts. L’attaquant de la Juventus Ronaldo n’est également qu’à un but de battre le record de 109 buts internationaux d’Ali Daei.

La paire s’est accrochée à l’Euro après s’être battue dans le classement des buteurs de Serie A la saison dernière, Ronaldo, 36 ans, ayant été couronné « capocannoniere » après avoir marqué 29 fois au cours d’une saison difficile pour la Juventus.

Cependant, Lukaku a propulsé Ronaldo au titre de joueur de la saison de la ligue la saison dernière malgré cinq buts de moins, car il a joué un rôle clé dans l’Inter Milan remportant son premier titre de champion en plus d’une décennie.

Les deux équipes auront du pain sur la planche pour atteindre la finale du 11 juillet à Wembley avec l’Italie, qui a battu l’Autriche samedi, et les champions du monde, la France ou l’Espagne, adversaires lors des deux prochains tours s’ils dépassent les 16 derniers.

Cependant, l’entraîneur du Portugal Fernando Santos est « fermement convaincu » que son équipe s’imposera lors du choc à Séville.

« Nous savons que notre adversaire est capable et très compétent, mais je suis fermement convaincu que nous allons être meilleurs qu’eux », a-t-il déclaré lors d’une vidéoconférence.

