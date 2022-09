World Table Tennis (WTT) a annoncé que les finales des champions et de la coupe WTT se tiendront en Chine en octobre après les championnats du monde de tennis de table par équipes ITTF de Chengdu 2022.

Du 19 au 23 octobre, les WTT Champions de Macao réuniront les 30 meilleurs pagayeurs hommes et femmes du classement mondial ITTF publié le 23 août, ainsi que deux wildcards.

Ce sera la dernière opportunité pour les joueurs de gagner des points de classement et de se qualifier pour la finale de la Coupe WTT qui se tiendra à Xinxiang, dans la province du Henan (centre de la Chine).

Les finales de la Coupe WTT offriront une scène aux 16 meilleurs joueurs hommes et femmes qui s’affronteront du 27 au 30 octobre.

Les deux événements comprendront des compétitions masculines et féminines organisées simultanément, avec seulement une phase à élimination directe du tableau principal, rapporte Xinhua.

“Il y aura deux événements WTT de renom en Chine après les finales des Championnats du monde de tennis de table par équipes de l’ITTF à Chengdu, donc l’engouement pour le tennis de table se poursuivra pendant longtemps, ce qui est très bénéfique pour la promotion de ce sport”, a commenté Liu Guoliang, Membre du conseil d’administration du WTT et président du conseil.

“Nous attendons des joueurs du monde entier qu’ils explorent et découvrent pleinement l’histoire, la culture et les coutumes de la Chine en participant aux finales des championnats du monde de tennis de table par équipes de l’ITTF de Chengdu, aux champions WTT Macao et aux finales de la coupe WTT Xinxiang”, a déclaré Liu, également président du Association chinoise de tennis de table.

