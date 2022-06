Champions des Golden State Warriors 2022 : Une histoire de renaissance individuelle et collective | Nouvelles de la NBA

Beaucoup de mots ont été écrits pour faire l’éloge de Stephen Curry pour son magnifique chef-d’œuvre de la finale de la NBA, mais la liste des Golden State Warriors contient plus que son incroyable histoire.

Fair-play à Steph, il reconnaîtrait toujours qu’il s’agit du collectif et après avoir soigné quelques maux de tête ce week-end, l’équipe se prépare maintenant pour un quatrième défilé en huit saisons dans la Bay Area lundi.

Ce sera le premier depuis que l’équipe a déménagé au Chase Center de San Francisco depuis son ancienne base à Oracle Arena à Oakland et cela vient après un championnat que l’entraîneur-chef Steve Kerr a décrit comme le « le plus improbable » de son mandat.

C’est devenu une réalité jeudi soir, alors que les Warriors ont battu les Celtics de Boston 103-90 sur la côte Est et il est facile de comprendre pourquoi Kerr ressent cela.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Stephen Curry reçoit le prix du joueur le plus utile de la finale Bill Russell NBA 2022 et a partagé ses réflexions sur le retour à la grandeur des Golden State Warriors



C’était une équipe qui ne figurait pas parmi les trois premiers favoris pour soulever le Larry O’Brien avec n’importe quel bookmaker malgré le pedigree et l’ADN du championnat que quiconque.

Cela est venu principalement sous la forme de Curry, Klay Thompson, Draymond Green et Andre Iguodala, qui ont tous remporté leur quatrième bague en restaurant la gloire de l’équipe. Cette course au titre a marqué tout un retour pour eux en tant qu’unité.

Image:

Stephen Curry, Draymond Green et Klay Thompson, plus jeunes, en action pour les Golden State Warriors contre l’OKC Thunder en 2014





Trois hommes cependant, ont eu des retours individuels pour cette équipe de Golden State qui sont plus que remarquables – de véritables renaissances sportives qui resteront dans les annales de l’histoire.

Klay Thompson

Image:

Les Golden State Warriors ont tenu bon pour battre les Memphis Grizzlies dans un concours passionnant du premier match de leur série de demi-finales de la Conférence Ouest.





Ouah! Quel contraste par rapport à la façon dont sa dernière finale NBA s’est terminée pour Klay.

La finale de la NBA 2019 a vu les Warriors vaincus par les Raptors de Toronto avec le quintuple NBA All-Star déchirant son ACL gauche dans le match 6, ce qui leur a scellé le titre. Il a ensuite passé plus d’un an à se réadapter et à récupérer avant de subir une déchirure du tendon d’Achille droit en novembre 2020, le forçant à repasser par le processus tortueux.

Au total, il y avait un écart de 941 jours entre ce match contre les Raptors et le deuxième retour de Splash Brother sur le terrain contre les Cleveland Cavaliers en janvier.

C’était une occasion émouvante. Voir Thompson continuer à décrocher une quatrième bague moins de six mois plus tard était l’une des nombreuses histoires vraies de contes de fées sur cette liste de Warriors.

Le sien est cependant le plus important, compte tenu de son importance en tant que pierre angulaire de la franchise. Il était au cœur de la course dynastique qui les a vus atteindre cinq finales NBA consécutives entre 2015-2019.

Au total, les Warriors ont disputé 24 séries éliminatoires avec Curry, Thompson et Green ensemble au cours des huit dernières années. Ils en ont remporté 22; les exceptions étant les finales de 2016 et 2019, lorsque les blessures ont fait des ravages.

Cette fois, rien n’arrêtait les Dubs et Thompson l’a appelé tôt.

« Je l’ai vu au début de la saison », a déclaré Thompson. « Les gens m’ont traité de fou. J’ai dit » Championnat ou échec « parce que j’ai vu comment nous sommes sortis de la porte, 18-2. Et jouer exactement cette marque de basket-ball des Warriors qui nous a fait tant de succès, puis savoir que j’allais être inséré là-dedans, je savais que nous avions la chance de faire quelque chose de spécial, et nous y sommes. C’est tellement incroyable. Wow.

Waouh en effet ! Thompson a terminé la série contre les Celtics avec la moyenne du troisième plus grand nombre de points de l’équipe, avec 17,0 par match, et le deuxième plus grand nombre de minutes sur l’ensemble de la liste. Un contributeur essentiel alors qu’il décrochait sa quatrième bague.

Gary PaytonII

Image:

Gary Payton II, le gardien blessé des Golden State Warriors, regarde ses coéquipiers s’échauffer avant le deuxième match de la finale de la Conférence Ouest





Moins d’un mois avant le premier match de la finale de la NBA, Gary Payton II s’est fracturé le coude lors d’une chute controversée contre les Memphis Grizzlies lors des demi-finales de la Conférence Ouest.

Il semblait que ses chances de couronner une campagne de rêve de la manière parfaite étaient terminées.

Steve Kerr a depuis révélé qu’il faisait des navettes avec son bras en écharpe pour s’assurer qu’il avait sa chance de participer à la finale de la NBA. Après tout, à 29 ans et après sa première saison régulière de basket-ball NBA après avoir rebondi autour de la G League et en marge des listes de la NBA, le fils du Hall of Famer Gary Payton savait que sa chance ne se représenterait peut-être plus.

Mais il ne devait pas être renié. Sa ténacité, son désir et ses pouvoirs de récupération remarquables l’ont amené à se battre pour être prêt pour le premier match contre les Celtics.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Les Golden State Warriors ont remporté leur quatrième titre en huit saisons jeudi soir après avoir éliminé les Celtics lors du sixième match de la finale de la NBA à Boston.



Avant l’ouverture de la série, Payton II a parlé exclusivement à Sports du cielet a dit: « J’espère que vous pourrez voir l’ancien GP que vous connaissez, avant les séries éliminatoires, lors de ce premier tour de séries éliminatoires. Donc à part ça, je suis prêt à partir. »

Sûr de dire que «Young Glove» a fait cela, et plus encore, montrant de grands sauts offensivement avec quelques dunks impressionnants et une grande ténacité défensivement. Dans la victoire du match 6, qui était la performance la plus complète des Warriors de la série, il a joué un grand rôle dans l’énorme course qui a vu les Warriors transformer un déficit précoce de 12 points en une énorme avance à la mi-temps.

Son boxscore du match final résume l’activité globale qu’il a déployée sur le terrain : six points, trois rebonds, deux passes décisives, trois interceptions et un contre.

L’homme d’une seule saison (presque) complète, s’est avéré être l’homme de toutes les saisons.

Andrew Wiggins

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Andrew Wiggins dit que « c’est un rêve devenu réalité » après avoir aidé les Golden State Warriors à remporter le titre NBA 2022



C’est en fait une histoire que nous avons déjà racontée en détail après le match 5, où Andrew Wiggins est intervenu dans la seule présentation décevante de Stephen Curry lors de la finale de la NBA pour offrir une performance massive dans le jeu le plus important de la série.

Le match 5 a vu les Warriors prendre la tête de la série pour la première fois et ils n’auraient pas pu s’en approcher sans Wiggins. En fait, ils n’auraient pas pu faire quoi que ce soit sans le choix n ° 1 du repêchage de la NBA 2014.

Il est sûr de dire que la vieille garde et les acteurs seuls n’auraient pas pu le faire eux-mêmes cette fois. Wiggins a donné aux Warriors le « je ne sais quoi » supplémentaire nécessaire pour les faire passer le cap.

C’est une histoire brillante à cause de la façon dont il a été radié pendant son temps avec les Timberwolves du Minnesota. Il a été fortement critiqué et personne ne pensait qu’il était autre chose qu’une pièce commerciale lorsque les Warriors l’ont acquis en 2020.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Andrew Wiggins mène Golden State à la victoire au Chase Center dans le match 5 avec une performance massive alors que ses 26 points et 13 rebonds ont assuré un deuxième double-double consécutif en finale de la NBA



À quel point cela s’est avéré faux ! Wiggins était confortablement le deuxième meilleur joueur de cette course de championnat pour les Dubs avec une moyenne de 18,3 points et 8,8 rebonds par match, et dans le match 4, il a attrapé 16 planches, un sommet en carrière, pour aller avec 17 points.

Il était le plus gros mangeur de verre de l’équipe, le deuxième meilleur marqueur de points et la moyenne du plus de minutes. Plus encore, il a été constamment déployé en tant que joueur chargé de verrouiller le joueur vedette de l’opposition.

Aux deux extrémités, Wiggins était un joueur massif pour les Warriors et méritait pleinement sa première bague de championnat.

Mentions honorables…

Kevon Looney était un ravageur sur la vitre tout au long des éliminatoires de la NBA pour les Warriors et s’est mérité un gros jour de paie. Son rebond offensif, notamment, a été remarqué et il est une parfaite pièce complémentaire dans son rôle.

Otto Porter Jr. a été introduit dans la formation de départ à la place de Looney lors de ces finales NBA par Kerr, et son expérience a été utile sur le terrain aux côtés de certains des membres les moins expérimentés de l’équipe. Il est également de notoriété publique qu’il a gagné plus d’argent pour faire partie de cette équipe de Warriors. Maintenant, il doit se sentir pleinement justifié de le faire.

Jordan Poole est explosif. Il est maintenant en grande partie l’héritier présomptif de Curry / Thompson et a le même potentiel pour devenir torréfié à tout moment, tout en étant joyeusement à l’aise avec la gâchette. Il s’est clairement épanoui après avoir affronté Curry à l’entraînement tout le temps. Apt, que quelqu’un appelé Poole s’est avéré être l’apprenti Splash Bro.

André Iguodala n’a pas beaucoup joué mais est monté sur le sol avant la fin de la série alors que Kerr reconnaissait sa contribution. L’homme qui a remporté le titre de MVP de la finale lorsqu’ils ont remporté leur premier titre est culturellement vital pour les Warriors et encore un autre vainqueur avec une influence importante sur les jeunes qui l’entourent.

La basket en direct continue sur Sky Sports avec la WNBA, abonnez-vous pour regarder l’action en direct.