Champions de la Premier League de Manchester City: le fils de Colin Bell présentera le trophée après le match d’Everton | Actualités du football

Manchester City recevra le trophée de la Premier League ce week-end par le fils de Colin Bell et un fan adolescent qui s’est récemment rétabli d’une opération au cerveau.

Le club a annoncé que le Dr Jon Bell et Jake Tindall, 15 ans, qui avait subi une opération pour enlever une tumeur au cerveau à Noël dernier, rejoindraient le groupe officiel qui remettrait à City leur dernier argenterie.

La présentation du podium aura lieu après le dernier match de la saison des nouveaux champions en Premier League contre Everton au stade Etihad dimanche.

Le match verra également la ville accueillir de nouveau des supporters pour la première fois depuis mars de l’année dernière, avec jusqu’à 10 000 personnes autorisées à y assister.

L’ancien milieu de terrain de City and England Colin Bell, une figure clé de l’équipe qui a remporté quatre trophées, dont le titre de champion de 1968-70, est décédé en janvier à l’âge de 74 ans.

Son fils Jon, radiologue consultant à l’hôpital Christie de Manchester, a été invité à porter le trophée sur le terrain et sur le podium.

Le Dr Bell a déclaré: «Il y a tellement de gens qui mériteraient de remporter le trophée de la Premier League, en particulier cette année, mais c’est un beau geste de la part du club de m’inviter à en faire partie.

« Cela capture l'atmosphère familiale qui existe à City, ils sont très en contact avec leurs supporters et je pense que ce sera quelque chose qu'ils apprécieront. C'est quelque chose pour eux et pour papa. »

















0:14



Guardiola dit qu’il a hâte de voir le retour des fans pour les trois derniers matchs de la saison à Manchester City



Tindall a reçu des messages de soutien de l’équipe de la ville et du manager Pep Guardiola alors qu’il était à l’hôpital, l’invitant à assister à l’Etihad une fois les restrictions de Covid-19 levées. Guardiola était de nouveau en contact alors que les plans étaient faits pour ce week-end.

Tindall a déclaré: «Le club m’a envoyé un message étonnant de Pep Guardiola et dès que je l’ai vu, j’étais inquiet de ce qu’il allait dire.

« Quand il a dit que je vais remettre le trophée, j’étais juste sans voix – c’était l’une des meilleures surprises de ma vie. »

Guardiola a déclaré: « C’est un immense honneur pour nous d’avoir deux membres de la famille de Manchester City avec nous dimanche pour jouer un rôle dans le moment de célébration de la levée du trophée de la Premier League devant nos fans. »

