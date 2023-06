Championnats nationaux seniors féminins de football : Tamil Nadu et Haryana en finale

Le Tamil Nadu et l’Haryana ont remporté leurs demi-finales contre Railways et Odisha, respectivement, pour réserver leur place en finale des championnats nationaux de football féminin senior, à Amritsar lundi.

La finale aura lieu le mercredi 28 juin à 16h30.

Le Tamil Nadu a surpris tout le monde en battant les chemins de fer quadruples finalistes 3-1 lors de la première demi-finale de la journée, tandis que Haryana s’est assuré une place dans l’affrontement au sommet pour la toute première fois, battant Odisha 2-0 aux tirs au but. , après la fin du match 1-1.

Masterclass Indumathi pour le Tamil Nadu

Le match entre Tamil Nadu et Indian Railways était une bataille entre deux anciens champions, l’équipe du sud de l’Inde l’emportant avec une marge confortable.

Les conditions au GNDU Main Ground n’étaient pas idéales à cause de la pluie, mais les deux équipes se sont battues sans relâche pour s’imposer.

Les champions 2017-18 ont percé la défense rivale tôt dans une matinée gâchée par la pluie lorsque Priyadharshini S est rentré chez lui sur un corner, laissant peu de chance au gardien des chemins de fer Rashmi Kumari, qui a raté le vol du ballon.

Le Tamil Nadu a doublé son avance dans les premières minutes de la seconde mi-temps lorsque la défenseuse des chemins de fer, Supriya Routray, a mis le ballon dans son propre filet pour tenter de bloquer un centre de la droite.

L’attaquant du Tamil Nadu Sandhiya P a lancé une passe au bon moment pour Indumathi Kathiresan sur le flanc droit, qui a placé un centre brillant à l’intérieur de la surface. Supriya a tenté de dégager le ballon, mais sa tentative de dégagement a malheureusement atterri à l’intérieur du filet.

Indumathi a été une menace constante pour la défense rivale tout au long du match et a porté le score à 3-0 à la 53e minute. Après avoir reçu une passe du milieu du parc, Indumathi a battu son marqueur sur le flanc gauche à l’extérieur de la surface de réparation des chemins de fer et a déclenché un brillant pied droit, qui s’est enroulé dans le coin supérieur.

Les chemins de fer en ont retiré un dans le temps additionnel de la seconde mi-temps lorsque la remplaçante Diparnita Dey a marqué sur un rebond pour porter le score à 3-1.

Priyadharshini S a été nommé joueur du match.

Les héroïques pénalités de Hooda hissent Haryana en finale

Haryana a enregistré une victoire jubilatoire aux tirs au but contre Odisha lors du deuxième affrontement en demi-finale plus tard dans la journée. Le score était de 1-1 à la fin des 90 minutes et le gardien de l’Haryana Shreya Hooda a joué dans la fusillade qui a suivi.

Les deux équipes semblaient égales depuis le début du match alors qu’elles produisaient du football de bout en bout. Haryana a été forcée de faire un changement précoce car Mona a subi une grave blessure. L’attaquant a été remplacé à la 20e minute par Aarti.

Les deux équipes ont profité d’une bonne part de possession du ballon au cours des 30 premières minutes alors qu’elles continuaient à se battre au milieu de terrain. À la 36e minute, cependant, Ritu Rani a produit un moment de pure brillance. Le skipper de l’Haryana s’est avancé pour tirer un coup franc gagné sur le flanc droit dans la moitié de terrain rivale et a tiré à longue distance.

À la 57e minute, Subhadra Sahoo d’Odisha s’élança à un rythme effréné. Bien dans le champ de tir, l’attaquant l’a poussé puissamment, mais sa tentative a dépassé la barre pour un coup de pied de but. Ils ont finalement obtenu des mandats de niveau à la 64e lorsque Satyabati Khadia a été renversé à l’intérieur de la surface par Ritu Rani.

Le skipper d’Odisha, Jasoda Munda, a pris le coup de pied et a réussi à battre le gardien de but Shreya Hooda dans le coin inférieur droit. Le match s’est dirigé vers une séance de tirs au but alors que le score restait de 1-1 à la fin du temps réglementaire.

Shreya Hooda a continué à produire des exploits lors de la fusillade pour Haryana en réussissant à parer les tirs de Jasoda Munda, Satyabati Khadia et Malati Munda, tandis que Juli Kishan a complètement raté la cible. Santosh et Renu Rani ont marqué pour Haryana. Hooda a été élue à juste titre Joueuse du match pour sa performance exceptionnelle entre les bâtons.