Championnats nationaux de natation : Rujuta Khade bat le record de 20 ans au 50 m nage libre féminin

Rujuta Khade du Maharashtra a volé la vedette, effaçant une marque nationale de 20 ans tandis qu’Aryan Nehra a poursuivi sa frénésie record aux championnats nationaux de natation ici mardi. Rujuta a réussi un temps de 26,47 s pour remporter la médaille d’or au 50 m nage libre féminin devant sa coéquipière Anannya Nayak, qui a chronométré 26,64 s tandis que Nina Venkatesh de Karanataka a touché les patins à 26,73 s pour remporter le bronze.

Dans le processus, Rujuta a brisé le précédent record national de 26,61 secondes qui était au nom de Shikha Tandon depuis 2003.

Le mari de Rujuta, le médaillé de bronze des Jeux asiatiques de 2010, Virdhawal Khade, a remporté le 50 m nage libre masculin, la course la plus rapide de la compétition en cours. Le temps de 22.82s n’était pas le meilleur de Virdhawal mais le nageur chevronné a tout de même réussi à terminer devant les jeunes Mihir Ambre (22.96) et AS Anand (23.30) qui ont respectivement décroché les médailles d’argent et de bronze.

Aryan, quant à lui, a continué à vaquer à ses occupations en réécrivant un autre record du 1500m style libre pour les hommes.

Il a chronométré 15: 29,76 et sa domination était telle que le nageur classé deuxième – le détenteur du record national Kushagra Rawat de Delhi (15: 45,62) a terminé à plus de 15 secondes du nageur du Gujarat.

Advait Page, qui détient le « Meilleur temps indien » de 15:23.66 dans l’épreuve, a été encore plus lent, terminant avec un temps de 16:07.27.

En natation, le chronométrage est considéré comme un record national lorsqu’il a été atteint lors des championnats nationaux également connus sous le nom de championnats aquatiques nationaux. Par conséquent, les chronométrages enregistrés dans d’autres compétitions sont appelés le «meilleur temps indien».

C’était le troisième record national d’Aryan en autant de jours. Le joueur de 19 ans avait créé de nouveaux records nationaux du 400 m et du 800 m nage libre plus tôt.

Sajan Prakash était également de retour sur le podium, le joueur de 29 ans, représentant le All India Police Sports Control Board, a réussi un temps de 1: 59,37 pour remporter la médaille d’or du 200 m papillon masculin.

Au 50 m dos féminin, Suvana C Bhaskar du Karnataka a remporté la médaille d’or avec un temps de 29,63. Non seulement elle a battu Maana Patel, qui a terminé deuxième, mais Suvana a également réécrit le record national de Maana.

Le quatuor du Maharashtra composé de Rujuta, Palak Joshi, Apeksha Fernandes et Anannya a régné en maître sur le 4x100m quatre nages féminin devant le Karnataka et le Bengale.

