Championnats nationaux de boxe masculins de la jeunesse: le Conseil de contrôle des sports des services domine au Sikkim

Le Conseil de contrôle des sports des services des champions en titre a une fois de plus marqué son autorité en remportant le titre de champion par équipe lors des 6e Championnats nationaux de boxe masculins de la jeunesse à Gangtok, au Sikkim.

Les boxeurs SSCB ont réalisé un spectacle époustouflant le dernier jour de la compétition alors que neuf de leurs 11 finalistes sont sortis victorieux et ont remporté la médaille d’or ainsi que le trophée du championnat par équipe avec 85 points, terminant en tête du tableau avec 13 médailles, dont deux médailles d’argent et de bronze chacune.

Rishi (48 kg) et Aryan (51 kg) ont commencé la journée pour les services avec des victoires identiques 5-0 sur Rahul du Bihar et Thokchom Singh du Manipur respectivement pour remporter la médaille d’or.

La finale des poids coq de 54 kg a vu un combat intense entre Ashish de SSCB et Jayant Dagar du Sikkim. Les deux pugilistes se sont échangé des coups durs lors d’une rencontre rapprochée qui a vu l’élan changer à chaque minute.

Finalement, Ashish a surpassé son adversaire et a obtenu la faveur des juges pour remporter le combat 4-3.

Les six autres médaillés d’or pour les services étaient Nikhil (57 kg), M. Hanthoi (60 kg), Ankush (67 kg), Preet Malik (71 kg), Yogesh (75 kg) et Ayran (86 kg).

Arman (80 kg) et Harsh (92 kg) ont été les deux médaillés d’argent pour SSCB tandis que Krish Kamboj (63,5 kg) et Rythm (92+ kg) ont remporté les médailles de bronze pour les services.

Haryana et Chandigarh ont respectivement remporté les deuxième et troisième positions avec 54 et 20 points. Alors que Haryana a remporté quatre médailles d’or, deux d’argent et trois de bronze, Chandigarh a conclu sa campagne avec deux d’argent et une de bronze.

Le champion asiatique junior Bharat Joon (92kg), qui représentait Haryana, a poursuivi sa magnifique forme et a remporté la finale contre Harsh de SSCB par l’arbitre arrêtant le concours (RSC) au premier tour. Bharat avait également remporté tous ses combats précédents par RSC.

Les trois autres médaillés d’or de Haryana étaient – Yashwardhan Singh (63,5 kg), Ishan Kataria (80 kg) et Lakshay Rathi (92+ kg).

Ashish (54 kg) du SSCB a été élu meilleur boxeur tandis que Jayant Dagar (54 kg) du Sikkim a reçu le prix du boxeur le plus prometteur pour sa brillante performance tout au long du tournoi.

