Championnats nationaux de boxe féminine 2022 : Lovlina Borgohain et Nikhat Zareen entrent en finale

La championne du monde en titre Nikhat Zareen et la médaillée de bronze des Jeux olympiques de Tokyo Lovlina Borgohain ont poursuivi leur belle course pour se qualifier pour la finale des championnats nationaux féminins ici dimanche.

Le Conseil de promotion des sports ferroviaires des champions en titre (RSPB) a dominé la procédure alors que huit de leurs boxeurs, menés par le médaillé d’argent des Championnats du monde 2019 Manju Rani (48 kg) et le champion du monde junior 2017 Jyoti Gulia (52 kg) ont également pris d’assaut la finale.

Manju Rani a continué sa belle forme et a fait preuve d’un grand sang-froid contre Anjali Sharma du Madhya Pradesh dans un combat à sens unique. Manju a joué à longue distance et a remporté le combat de manière convaincante 5-0. Elle affrontera S Kalaivani du Tamil Nadu en finale lundi.

Fin d’année 2022 : Achanta Sharath Kamal et Manika Batra illuminent la scène du tennis de table

Jyoti Gulia a fait face à un défi difficile de Sonia de l’Uttar Pradesh alors qu’elle commençait sur le pied arrière et a pris un certain temps pour évaluer la stratégie de son adversaire. Jyoti a rebondi lors des deux derniers tours, a joué de près et a décroché des coups réguliers pour assurer un verdict de 4-1 en sa faveur. Elle affrontera Sakshi du SSCB en finale.

Les 6 autres boxeurs des chemins de fer qui se sont qualifiés pour la finale sont Anupama (50 kg), Shikhsa (54 kg), Poonam (60 kg), Shashi (63 kg), Anupama (81 kg) et Nupur (81+kg).

Zareen (50 kg), qui représente Telangana, s’est confortablement imposé 5-0 face à Shvinder Kaur de l’AIP. Nikhat affrontera Anamika pour le convoité métal jaune.

Lovlina d’Assam (75 kg) a également eu une sortie facile contre Jigyasa Rajput du Madhya Pradesh alors qu’elle a dicté les termes tout au long du combat et a gagné par décision unanime pour se qualifier pour la finale. La médaillée de bronze olympique de Tokyo Lovlina affrontera la championne du monde junior 2021 Arundhati Choudhary de SSCB dans le combat pour la médaille d’or.

A lire aussi : Les archers indiens remportent cinq médailles d’or, trois d’argent et une de bronze en Coupe d’Asie

La médaillée de bronze des Championnats du monde 2021, Manisha (57 kg), a battu Sonia Lather de la RSPB 4-1 dans un combat serré qui a vu les deux boxeurs aller au coude à coude, mais Manisha de l’Haryana l’a emporté à la fin. Elle affrontera Vinakshi de l’Himachal Pradesh en finale.

Le médaillé de bronze des Championnats du monde Simranjit Kaur (60 kg) a eu raison de Kros Hmangaihsangi de l’AIP et l’a confortablement remporté par un verdict unanime 5-0. Elle affrontera Poonam de la RSPB lors de l’affrontement au sommet.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici