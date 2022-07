Championnats du monde : Matt Hudson-Smith passe en finale du 400 m tandis que Max Burgin se retire du 800 m | Nouvelles d’athlétisme

Matt Hudson-Smith s’est qualifié pour la finale du 400 m aux Championnats du monde

Matt Hudson-Smith s’est qualifié pour la finale du 400 m aux Championnats du monde et a déclaré qu’il était prêt à gagner.

Le champion d’Europe a couru 44,38 secondes lors de la première demi-finale à Hayward Field mercredi soir.

Hudson-Smith a terminé derrière l’Américain Michael Norman dans sa course et s’est qualifié deuxième pour la finale de vendredi à Eugene.

“Je peux gagner ça. Je vais me préparer pour la finale. Il me restait quelque chose mais j’ai beaucoup raté sur les 50 derniers mètres, gros temps”, a déclaré le joueur de 27 ans, qui a établi le record britannique de 44,35 secondes. sur la même piste en mai.

“Je suis juste allé loin, j’ai commencé à marcher longtemps et ça a cassé ma vitesse, tout comme faire la danse du poulet – c’est comme ça que nous l’appelons.

“C’était un bon 350m, j’ai été long, j’ai regardé à ma droite et j’ai senti Norman, alors j’ai été long et il a capitalisé là-dessus. Il a remporté la victoire à cause de cela.

“Si je corrige ces deux choses, je suis sur la bonne voie.”

Le record personnel d’Alex Haydock-Wilson de 45,08 secondes n’était pas assez bon pour se qualifier.

Lors de la seule finale de la soirée en Oregon, Aimee Pratt a terminé septième du 3 000 m steeple – qui a été remporté par Norah Jeruto du Kazakhstan – avec un record britannique de neuf minutes 15,64 secondes.

Burgin se retire du 800 m sur blessure

Max Burgin, l’homme le plus rapide du monde sur 800 m, a dû déclarer forfait après s’être blessé au mollet.

Dan Rowden et Kyle Langford, qui ont terminé quatrièmes à Londres 2017, se sont qualifiés pour la demi-finale.

Langford a déclaré: “C’était incroyable. Laura (Muir) remportant une médaille a donné un coup de pouce à l’équipe, puis la victoire de Jake (Wightman) nous a juste stimulés – nous applaudissions tous en regardant dans le salon, en pleurant, en pleurant.

“Pour moi, cela a vraiment allumé une étincelle et je n’ai pas vraiment été dérangé pendant toute la semaine et même hier, jusqu’à la course de Jake. Ensuite, après cela, je me suis dit ‘OK, je suis ravi d’y aller maintenant’.”

Max Burgin a dû se retirer du 800 m en raison d’une blessure

Jessie Knight a été éliminée en demi-finale du 400 m haies après avoir couru 55,39 et Victoria Ohuruogu, Ama Pipi et Nicole Yeargin n’ont toutes pas réussi à atteindre la finale du 400 m.

“Je savais que si j’allais essayer de faire cette finale, j’allais devoir exécuter un PB”, a déclaré Ohuruogu après avoir réalisé un record personnel de 50,99 secondes. “Cela a peut-être semblé être une idée folle, mais j’ai placé mes attentes au plus haut.”

Eilish McColgan a réalisé le meilleur temps de la saison en 14 minutes 56,47 secondes pour atteindre la finale du 5 000 m avec Jess Judd, mais il n’y avait pas de place pour Amy-Eloise Markovc.

La double championne olympique du 800 m Caster Semenya, incapable de courir dans des épreuves entre 400 m et un mile sans prendre de médicaments réduisant la testostérone, n’a pas progressé.

McColgan a déclaré: “J’ai eu un parcours cahoteux pour arriver à ce championnat. Je sens que ma forme physique est là mais je ne suis pas du tout aiguisé. J’ai raté tellement de courses – d’habitude j’aurais fait quelques courses de 1500m aux États-Unis au début de l’année, mais je n’ai pas pu les faire à cause du Covid, puis j’ai eu une laryngite.

“J’ai l’impression que je ne tourne pas comme je le voudrais. Je sais que je peux courir à un rythme soutenu, donc je savais que je devais éliminer ça en moins de 15 ans. Je savais que m’asseoir et donner un coup de pied n’allait pas le couper.