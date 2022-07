Championnats du monde: Laura Muir remporte le bronze du 1500m mais Katarina Johnson-Thompson incapable de défendre la couronne de l’heptathlon | Nouvelles d’athlétisme

Laura Muir a remporté la première médaille britannique des Championnats du monde avec le bronze au 1500 m

Laura Muir a décroché la première médaille de la Grande-Bretagne aux Championnats du monde avec une impressionnante médaille de bronze au 1500 m.

L’Écossais a réussi le meilleur temps de la saison en trois minutes 55,28 secondes à Eugene lundi soir.

La championne olympique du Kenya, Faith Kipyegon, a remporté l’or avec Gudaf Tsegay, d’Éthiopie, deuxième.

Pourtant, Muir était sur des béquilles en février après une réaction de stress à son fémur dans sa jambe droite et a admis que c’était un toucher et qu’elle arriverait même à Eugene.

“C’est la blessure la plus grave que j’ai jamais eue dans ma carrière de course. Pendant deux mois, je n’ai pas pu courir”, a-t-elle déclaré, après avoir ajouté à sa médaille d’argent olympique de l’année dernière. “C’était très, très frustrant, d’autant plus que j’allais si bien en janvier.

“Avec les champions étant presque un mois plus tôt que la normale, cela signifiait également que j’avais environ trois mois de moins de temps pour me préparer que la normale. Donc pas idéal. Je savais juste que je devais avoir beaucoup de confiance en moi et en mon équipe que nous allions être en mesure de récupérer cela. Nous l’avons fait et nous avons obtenu cette médaille.

Muir a été impliqué dans une échappée avec Kipyegon, Tsegay et Hirut Meshesha presque immédiatement alors que la course se déroulait difficilement à Hayward Field.

Meshesha a ensuite été abandonné avec plus de deux tours à faire alors que le trio médaillé s’est battu pour leurs places sur le podium avec Kipyegon remportant le titre.

Muir a franchi la ligne d’arrivée pour remporter la médaille de bronze lors de la quatrième journée des Championnats du monde

Johnson-Thompson incapable de défendre son titre d’heptathlon

Plus tôt, Katarina Johnson-Thompson a terminé huitième après avoir été incapable de défendre sa couronne d’heptathlon.

Le joueur de 29 ans a obtenu 6222 points après deux jours de compétition dans l’Oregon, Nafi Thiam reprenant le titre après avoir été battu par Johnson-Thompson en 2019 devant Anouk Vetter et Anna Hall.

Après 18 mois de blessure et un changement tardif d’entraîneur, Johnson-Thompson ne devait pas conserver le titre qu’elle avait remporté avec un record britannique à Doha il y a trois ans.

Il était également irréaliste de s’attendre à un podium et elle a terminé à 533 points des médailles.

Johnson-Thompson a déclaré: “J’adore le sport. L’année dernière m’a fait reculer, la vie n’est pas juste et je remettais cela en question. Après les championnats, je voulais m’éloigner du sport, je ne veux pas faire ça, comment peut-il être juste qu’un Achille puisse se rompre ?

“Cette fois, j’ai vraiment l’impression d’avoir retrouvé ma faim. J’ai été absent des championnats, mais c’est comme si je voulais travailler et revenir là où j’étais.

“Dès que j’ai fini, j’ai profité du moment, c’est une mentalité différente. Ce sera une motivation pour moi tout au long de l’hiver.”

Après le premier jour, son sixième Johnson-Thompson a déclaré qu’elle était à Eugene pour se battre alors qu’elle retrouvait une forme physique et une confiance optimales, mais un mauvais saut en longueur de 6,28 m l’a repoussée à la septième place après avoir récolté 937 points.

Un meilleur effort de 39,18 m au javelot a vu la championne des Jeux du Commonwealth perdre encore du terrain et elle a couru deux minutes 19,16 secondes au 800 m.

Katarina Johnson-Thompson a terminé huitième de l’heptathlon

Asher-Smith atteint la demi-finale du 200 m

La championne en titre Dina Asher-Smith s’est débarrassée de sa déception du 100 m de dimanche pour atteindre la demi-finale du 200 m.

La joueuse de 26 ans, qui cherche à conserver le titre qu’elle a remporté à Doha, a couru 22,56 secondes en moins de 24 heures après avoir terminé quatrième de la finale du 100 m malgré l’égalisation de son record britannique de 10,83 secondes.

Elle a déclaré: “Cela fait partie du travail (passer du 100 m). Cela a été assez facile. Ce sont deux épreuves complètement différentes.

“Évidemment, j’aurais adoré être sur le podium du 100 m, mais j’ai fait de très bonnes courses et j’en suis fier. C’est un événement différent et vous devez être prêt avec votre jeu A.”

Beth Dobbin a couru 23,04 secondes et n’a pas réussi à progresser. Le skipper britannique Nethaneel Mitchell-Blake a atteint la demi-finale du 200 m masculin en 20,11 secondes avec Joe Ferguson, mais Adam Gemili a raté le coup.

Plus tôt, Jess Piasecki est arrivée 10e du marathon mais Charlotte Purdue et Rose Harvey n’ont pas réussi à terminer.

Piasecki a déclaré : “Je suis content au début de terminer 12e au monde. Évidemment, j’étais plus haut mais dans les 7 derniers kilomètres, les roues se sont probablement un peu décollées. Mais j’ai vraiment bien essayé et j’ai bien aimé ça.”

Pendant ce temps, Holly Bradshaw est incertaine pour les Jeux du Commonwealth après avoir subi une grave blessure aux ischio-jambiers lors d’un accident anormal à Eugene.

Sa perche s’est cassée lors de son dernier saut d’entraînement, la forçant à abandonner avant la compétition.

Elle a écrit sur Twitter: “Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour revenir à temps pour les Jeux du Commonwealth, mais étant à seulement deux semaines, ce n’est pas une mince tâche.”

LA28 annonce les dates clés des Jeux d’été

La cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’été de 2028 à Los Angeles aura lieu le 14 juillet et les Jeux se termineront le 30 juillet.

Les Jeux paralympiques LA28 débuteront le 15 août et se termineront le 27 août.

“Aujourd’hui marque le compte à rebours officiel des Jeux olympiques et paralympiques LA28”, a déclaré Janet Evans, quintuple médaillée olympique et responsable des athlètes LA28.

“Les Jeux LA28 ne ressembleront à aucun autre, présentant le meilleur des stades exceptionnels et de la culture de classe mondiale du sud de la Californie aux athlètes et aux fans.

“Cette étape rend les Jeux réels pour chaque athlète qui s’entraîne activement pour son rêve LA28 et les fans qui suivent le voyage.”

Les Jeux LA28 marqueront la troisième fois que les Jeux auront lieu dans la ville de Californie du Sud après les événements précédents en 1932 et 1984. Ce sera la première fois que LA accueillera les Jeux Paralympiques.

Les organisateurs ont déclaré que l’utilisation des stades existants ainsi que des dortoirs universitaires pour héberger les athlètes et les médias contribuera à réduire les coûts et à réduire l’impact environnemental.