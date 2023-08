Championnats du monde ISSF : Akhil Sheoran s’assure le quota olympique avec le bronze à Bakou, l’or dans le sac du trio féminin et masculin

L’Indien Akhil Sheoran a obtenu le cinquième quota du pays aux Jeux olympiques de Paris en tir après avoir remporté la médaille de bronze dans la compétition masculine de carabine à 3 positions aux Championnats du monde ISSF dimanche.

Sheoran a totalisé 450,0 dans la finale à huit pour terminer troisième et également remporter un quota pour les Jeux olympiques de l’an prochain. Il a été classé sixième des qualifications avec un score total de 585.

L’Autrichien Alexander Schmirl a remporté la médaille d’or dans cette épreuve avec 462,6 et le Tchèque Petr Nymbursky s’est contenté de l’argent avec un score total de 459,2.

L’équipe indienne de Rhythm Sangwan, Esha Singh et Manu Bhaker a tiré un score combiné de 1744 pour battre le Taipei chinois pour la médaille d’or au pistolet féminin à 25 m, totalisant 1744. La Chine a remporté le bronze.

Sangwan a terminé huitième de la finale individuelle et a raté un quota pour les Jeux olympiques de Paris au pistolet féminin à 25 m.

Sheoran a remporté deux médailles ce jour-là, alors qu’elle a combiné avec Aishwary Pratap Singh Tomar et Niraj Kumar pour un total de 1750 pour décrocher l’or par équipe masculine 3P.

« Il signifie vraiment beaucoup pour moi. Nous avons travaillé si dur toutes ces années pour cela. Les Mondiaux viennent une fois tous les quatre ans. Gagner une médaille et un quota en plus est vraiment très satisfaisant », a déclaré Sheoran.

« J’aurais pu pousser un peu plus à la fin pour l’argent ou l’or, même si la distance pour l’or était un peu plus longue. Je veux dédier ce quota à mon pays et remercier ma fédération, SAI et tous ceux qui m’ont soutenu jusqu’à ce jour. Sheoran a atteint la finale après une journée exténuante commençant par la ronde éliminatoire après laquelle 33 tireurs ont été écartés. Il était le plus bas Indien en élimination, tirant le premier relais et un score de 579, alors qu’Aishwary a tiré 587 et Niraj a tiré 584.

Par la suite, il a tiré 585 en qualification sur le dos d’un brillant tour de 198 sur 200 et s’est qualifié à la sixième place.

Aishwary a raté un point, terminant avec 583 pour une honorable 13e place. Il a été laissé sur une série de 94 dans la première position à genoux. Avec Niraj tirant 577, l’or de l’équipe était assuré.

Yu Hao de Chine était le plus jeune finaliste qui avait également l’Ukrainien Serhiy Kulish qui a battu Abhinav Bindra aux Jeux olympiques de Rio et a terminé avec une médaille d’argent à la carabine à air comprimé de 10 m.

Il était l’un des deux athlètes, l’autre étant Nymbursky, qui avaient déjà obtenu des quotas pour les Jeux Olympiques de Paris pour eux-mêmes et donc inéligibles pour gagner des quotas ici. L’expérimenté Bulgare Anton Rizov et l’Autrichien Schmirl, le Finlandais Aleksi Leppa et le Suisse Christoph Duerr constituaient les huit finalistes.

Sheoran a commencé avec un 10,6 pour être le meilleur après le premier coup. Après les cinq premiers coups à genoux, il était cependant quatrième avec une série de 50,3. Christoph, le tireur suisse, était en tête du peloton au début.

Après le 10e coup, alors que Christoph était toujours fort au sommet, Sheoran, avec un 9,4 à son 10e, était tombé au cinquième rang. Il a obtenu un 10,9 dans son 12e, mais après la fin des 15 tirs à genoux, il était à la sixième place avec les tireurs chinois et bulgares en dessous de lui. Schmirl avait pris la tête et la maintiendrait jusqu’à la fin pour remporter l’or.

Une fantastique série de premiers sujets à la fois par Sheoran et Leppa signifiait qu’ils défiaient tous les deux Kulish pour la quatrième place. Un 9,7 pour sa neuvième série couchée a presque gâché un bon spectacle, mais il est revenu avec un 10,8 et était quatrième avec Kulish après 20.

Il a maintenu une manche sensationnelle en position couchée et à la fin de celle-ci, il était deuxième avec 308,9, 3,4 derrière le leader Schmirl.

Sheoran a tiré une série de 53,4, 52,1 et 53,1 en position couchée avec 12 de ses 15 coups 10,5 ou plus.

Nymbursky était à 0,7 derrière en troisième tandis que le Suisse Christoph Duerr, le seul gaucher du peloton, était à 0,8 derrière Sheoran en quatrième alors qu’ils se dirigeaient vers la position finale.

Les 10 premiers tirs réguliers en position debout ont permis à Sheoran de prendre la troisième place derrière Schmril et Nymbursky alors que Rizov et Yu devenaient les deux premiers à être éliminés. Le quota parisien a été confirmé pour le finaliste indien.

Lorsque le trio de pistolets féminins indiens est sorti dimanche pour la ronde de qualification à tir rapide, ils savaient que se qualifier pour la finale serait une tâche ardue.

Lors de la première manche de précision samedi, Esha avait été la meilleure d’entre elles avec un score constant de 288 sur 300, ce qui lui a valu la 29e place. Manu avait tiré 287 et était à la 38e place tandis que Rhythm était 69e avec une ronde de 284.

Mais les trois ont organisé un retour remarquable pour s’assurer qu’ils remportent l’or par équipe.

Dans l’épreuve par équipes mixtes de skeet, deux duos indiens, Angad Vir Singh Bajwa et Parinaaz Dhaliwal et Anant Jeet Singh Naruka et Ganemat Sekhon, ont terminé en dehors des médailles.

Anant et Ganemat ont tiré 139 en qualification pour terminer 25e tandis qu’Angad et Parinaaz ont tiré 135 pour terminer 37e.

Avant Sheoran, Bhowneesh Mendiratta (piège masculin), le champion du monde en titre Rudrankksh Balasaheb Patil (carabine à air comprimé 10 m hommes), Swapnil Kusale (carabine 50 m hommes 3 positions) et Mehuli Ghosh (carabine à air comprimé 10 m femmes) avaient remporté des quotas olympiques.

Le championnat du monde ISSF est une épreuve qualificative pour les JO de Paris 2024.

Au total, 48 quotas olympiques sont proposés aux quatre premiers (un par pays) dans chacune des 12 épreuves olympiques individuelles de tir.

