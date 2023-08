Championnats du monde ISSF 2023 : Rajeshwari Kumari termine cinquième et remporte l’Inde septième quota olympique

Le tir au fusil de chasse est courant dans sa famille, et l’exposante du piège Rajeshwari Kumari a montré pourquoi elle est parmi les meilleures du pays lorsqu’elle a remporté une septième place de quota pour les Jeux olympiques de Paris 2024 en terminant cinquième au Championnat du monde ISSF ici jeudi.

La fille de 31 ans du légendaire tireur au fusil de chasse et l’un des meilleurs administrateurs sportifs du pays, Randhir Singh, a atteint la finale dans un peloton extrêmement difficile, mais la malchance l’a forcée à rater une médaille.

Rajeshwari est également devenu le deuxième tireur de trap après Shagun Chowdhary à obtenir un quota olympique dans le trap féminin.

Au grand chagrin de la tireuse, elle n’a pu marquer que 19 tirs sur 30 en finale.

Cependant, la fille de Randhir — le premier tireur d’élite indien à remporter une médaille d’or aux Jeux asiatiques (1978, Bangkok) — s’est montrée tout simplement exceptionnelle lors des cinq tours de qualification — deux mercredi et trois jeudi — et s’est classée en finale. troisième avec une note cumulée de 120 sur un maximum de 125.

Rajeshwari a réalisé trois superbes séries de 24, 25, 24 avant de connaître une période difficile et d’en marquer 22. Mais elle a réussi à décrocher un 25 parfait au cinquième et dernier tour de qualification pour se qualifier pour la finale à six tirs.

Les deux autres Indiens, Manisha Keer (115) et Preeti Rajak (109), étaient respectivement 23e et 58e des qualifications.

La Chinoise Chun Yi Lin a remporté la médaille d’or avec un score de 40 sur 50 tirs, tandis que l’Italienne Jessica Rossi s’est contentée de l’argent avec un score de 39. L’Allemande Kathrin Murche 28/40 a remporté le bronze.

Les compétitions individuelles de tir au piège masculin et féminin ont attribué les huit dernières (quatre dans chaque épreuve) places de quota olympiques de Paris 2024 de ce tournoi et Rajeshwari était l’un d’entre eux.

L’équipe féminine indienne de trap composée de Rajeshwari, Manisha et Preeti a terminé cinquième avec un total de 344.

L’or est revenu à l’Italie avec un score de 354, tandis que l’argent et le bronze ont été respectivement remportés par l’Australie (353) et la Chine (349).

L’Inde a maintenant remporté quatre places de quota olympiques de Paris aux Mondiaux ici, avec Mehuli Ghosh dans l’épreuve féminine à la carabine à air comprimé 10 m, Akhil Sheoran dans l’épreuve masculine de carabine 50 m à 3 positions et la jeune Sift Kaur Samra dans l’épreuve féminine de carabine à trois positions de 50 m étant l’autre. trois.

Au total, l’Inde a jusqu’à présent remporté sept places de quota à Paris. Bhowneesh Mendiratta (piège masculin), Rudrankksh Balasaheb Patil (carabine à air comprimé 10 m hommes) et Swapnil Kusale (carabine 50 m hommes 3 positions) sont les trois autres Indiens à avoir obtenu les places de quota olympiques de 2024 au Championnat du monde ISSF de l’année dernière.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – PTI)