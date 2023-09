Championnats du monde d’haltérophilie : Shubham Todkar termine troisième, Mirabai Chanu se retire après la pesée

Faisant ses débuts aux Championnats du monde, l’haltérophile indien Shubham Todkar a terminé troisième du groupe D de l’épreuve masculine des 61 kg.

Le champion national du Maharashtra, âgé de 26 ans, a soulevé un total de 269 kg (119 kg + 150 kg), soit six kilogrammes de mieux que son effort aux Championnats d’Asie (263 kg) en mai et 10 kg de plus que son effort de 259 kg qui lui a valu une médaille d’or à les Championnats du Commonwealth en juillet.

« Le résultat n’est pas celui auquel je m’attendais mais je suis satisfait que le total soit bon cette fois. C’est mon plus haut niveau sur la scène internationale », a déclaré Shubham à PTI après son événement de lundi.

Le Malaisien Aznil Muhamad, qui a pesé 290 kg (129 kg + 161 kg) et le Coréen Rok Shin 280 kg (125 kg + 155 kg), ont terminé respectivement premier et deuxième du groupe.

Comme prévu, la médaillée d’argent de Tokyo et ancienne championne du monde Mirabai Chanu, qui garde le meilleur d’elle-même pour les Jeux asiatiques plus tard ce mois-ci, s’est retirée après avoir pesé pour l’épreuve féminine des 49 kg, où elle a été classée dans le groupe D.

Les haltérophiles se voient attribuer des groupes en fonction de leur entrée. Les haltérophiles avec les poids d’entrée les plus élevés sont placés dans le groupe A, suivi du groupe B et ainsi de suite.

Les Championnats du monde 2023 sont l’une des deux épreuves qualificatives obligatoires pour les JO de Paris.

