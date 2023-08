Championnats du monde d’athlétisme : Sha’Carri Richardson remporte l’or au 100 m féminin et Dina Asher-Smith huitième | Nouvelles d’athlétisme

Dina Asher-Smith n’a réussi qu’à se classer huitième après avoir couru 11 secondes décevantes lors de la finale du 100 m féminin

Sha’Carri Richardson a pris d’assaut le titre mondial du 100 m à Budapest alors que Dina Asher-Smith était déconcertée après avoir traîné à la huitième place.

L’Américaine Richardson a établi un nouveau record des Championnats du monde en 10,65 secondes pour s’imposer devant Shericka Jackson et Shelly-Ann Fraser-Pryce.

Asher-Smith a été laissé derrière le peloton de tête après avoir couru 11 secondes décevantes lundi soir.

Asher-Smith a eu du mal dans une demi-finale favorable et n’a couru que 11,02 secondes pour terminer troisième.

Elle devait compter sur une place de perdant le plus rapide, avec Richardson après que l’Américaine ait terminé troisième de sa course.

« Je suis presque incrédule. Je me connais et je sais que je me sens bien. Je suis venu ici pour un nouveau record personnel », a déclaré le joueur de 27 ans. « Je sais que je suis en pleine forme. J’ai couru 10,8 il y a quelques semaines. Cela ne m’arrive pas vraiment. C’est pourquoi je suis si surpris.

« Je courais juste et vers la fin de la demi-finale, je ne sentais plus mes jambes, ce qui était un peu étrange.

« Je ne veux pas faire une grosse affaire parce qu’à la fin de la journée, j’ai franchi la ligne, je me sentais bien, j’ai continué, j’ai fait la finale et je me sentais absolument bien pendant la finale.

« Je me sentais bien mais une journée folle, une journée folle. »

Il y a eu plus tôt une déception pour Daryll Neita car elle n’a pas réussi à dépasser sa demi-finale après avoir couru 11,03 secondes.

« C’est triste. C’était fou pour être honnête avec vous. Je ne vois pas ce que j’ai fait de mal, j’ai juste l’impression que je n’étais pas rapide, je n’ai pas couru assez vite », a-t-elle déclaré.

« C’est une grosse surprise parce que je devrais être là. Je suis venu ici pour participer à cette finale. Le fait que je ne le sois pas est super décevant et honnêtement, cela ressemble à une répétition de l’année dernière à Eugene.

« C’était au moins une course plus rapide. Ce qui me maintient sur mes pieds en ce moment, c’est le fait que j’ai le 200 m pour revenir. Cela me permet de continuer. Cela me donne beaucoup de carburant. »

Une Holly Bradshaw en larmes n’a pas réussi à atteindre la finale du saut à la perche après avoir franchi seulement 4,35 m suite à une maladie au camp de détention britannique la semaine dernière, bien que Molly Caudery se soit qualifiée après avoir dépassé 4,65 m.

La joueuse de 31 ans, qui s’est retirée de l’épreuve lors des Mondiaux de l’an dernier lorsque sa perche s’est cassée lors de l’échauffement, a échoué à 4,50 m avant deux tentatives infructueuses à 4,60 m.

Elle a déclaré: « Ma santé mentale souffre vraiment de faire ce sport en ce moment. Je ne suis pas près de ma famille, j’ai encore quatre compétitions mais je voulais essayer d’obtenir la qualification olympique.

« Je ne sais pas vraiment comment je me sens en ce moment. Pour le moment, je ne veux pas concourir ni penser au saut à la perche ou faire quoi que ce soit.

« Je suis vraiment dégoûté et le cœur brisé. Je me sentais vraiment bien d’y entrer. J’ai eu de bonnes séances en Slovaquie mais j’ai attrapé un mal d’estomac jeudi et j’ai été malade toute la nuit.

« C’est assez inhabituel pour moi. Je n’ai pas vraiment pu manger beaucoup depuis. Je ne me suis pas entraîné parce que j’essayais de conserver mon énergie et je me sentais très mal. »

Jessie Knight a remporté sa série de 400 m haies en 54,27 secondes pour atteindre la finale de mardi au Centre national d’athlétisme.

Elle a déclaré: « C’est probablement le meilleur mentalement et physiquement que j’aie jamais participé à un championnat.

« Je commence à me sentir chez moi dans cet environnement maintenant. Je me sentais auparavant un peu novice dans les championnats majeurs, mais je m’installe bien maintenant. »