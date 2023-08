Championnats du monde d’athlétisme : Sha’Carri Richardson, Noah Lyles et Armand Duplantis se qualifient tous pour la finale

Sha’Carri Richardson et Noah Lyles ont fait le mouvement alors qu’ils commençaient leurs campagnes sur 200 m dans le but d’ajouter aux médailles d’or du 100 m qu’ils ont remportées plus tôt dans la semaine aux Championnats du monde d’athlétisme de mercredi.

Richardson, cherchant à devenir la quatrième femme à réaliser le doublé et la première depuis Shelly-Ann Fraser-Pryce en 2013, a enregistré le temps le plus rapide dans les manches en 22,16 secondes.

Lyles, double champion en titre du 200 m, a fait ce qu’il fallait en chronométrant 20,05 secondes. L’Américain vise à devenir le premier double vainqueur du sprint masculin depuis Usain Bolt en 2015.

La superstar suédoise du saut à la perche Armand Duplantis n’a eu aucun problème à atteindre la finale, mais le champion en titre et ses rivaux ont dû passer trois heures et demie dehors dans des conditions matinales étouffantes.

Richardson aura du pain sur la planche pour imiter Silke Gladisch, qui a remporté le doublé des championnats du monde 100 m-200 m en 1987, Katrin Krabbe (1991) et Shelly-Ann Fraser-Pryce (2013).

Gabby Thomas, qui a battu Richardson aux essais américains, et la championne en titre de la Jamaïque Shericka Jackson, qui veut se venger après avoir dû se contenter de l’argent derrière la remarquable médaille d’or de Richardson au 100 m, seront de redoutables rivales.

Thomas, qui a réalisé cette année le meilleur temps du monde en 21,60 secondes, a enregistré le deuxième meilleur temps en 22,26 secondes.

« Cela ajoute un peu de pression pour être leader mondial, mais c’est le but du jeu », a-t-elle déclaré.

« Je sens que je suis dans la meilleure forme que j’ai jamais été, donc je suis prêt à rouler. »

Lyles, 26 ans, vise non seulement le doublé, mais également le record du monde de Bolt de 19,19 secondes, établi aux Mondiaux de Berlin en 2009.

« J’essaie de rendre toutes mes courses aussi faciles que possible, même si elles ne le sont pas », a déclaré Lyles.

« Il me reste encore du matériel, mais je n’en avais tout simplement pas besoin ici. Demain, l’objectif est d’avoir mon corps et mes jambes prêts à appuyer à nouveau sur ce bouton d’alimentation. »

L’opposition la plus coriace de Lyles pourrait venir du médaillé d’argent du 100 m Letsile Tebogo du Botswana et de l’adolescente américaine Erriyon Knighton.

Tebogo, 20 ans, a remporté sa série en 20,22 secondes.

« Je pense que je devrai courir plus vite que 19,50 pour le titre », a déclaré Tebogo.

« Noah Lyles va s’attaquer au record du monde, et peut-être que si je le pousse fort, il pourra l’établir. »

Duplantis, 23 ans, tente de remporter un sixième titre consécutif. Il a été champion d’Europe, du monde en extérieur et du monde en salle en 2022 et vainqueur olympique et européen en salle en 2021.

Sa dernière défaite dans un championnat majeur remonte à l’âge de 19 ans, terminant deuxième derrière l’Américain Sam Kendricks au championnat du monde 2019 à Doha.

« Il fait assez chaud, mais je ne pense pas que ce soit nécessairement une mauvaise chose », a déclaré Duplantis.

« Je pense que tôt le matin, le corps a besoin de se réchauffer naturellement, donc c’était agréable.

« Je suis en bonne forme et je me sens bien techniquement, donc je dirais que tout est prêt pour faire un grand saut samedi. »

Le Jamaïcain Wayne Pinnock a peut-être produit la performance de la séance alors que le sauteur en longueur de 22 ans a affiché une marque mondiale de 8,54 m en 2023 pour se qualifier pour la finale de jeudi.

« Quand j’ai vu la distance, je me suis dit : ‘Oooh.' », a déclaré Pinnock.

«J’essayais pour ce moment et c’est arrivé donc je suis reconnaissant. En finale, je veux y aller et faire la même chose et tout ce qui arrivera arrivera. »

Le 800 m féminin s’annonce comme l’une des courses des championnats et les éliminatoires ont débuté avec la championne en titre et olympique Athing Mu, la médaillée d’or européenne Keely Hodgkinson et la tenante du titre du Commonwealth Mary Moraa progressant sereinement.

