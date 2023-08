Championnats du monde d’athlétisme : Parul Chaudhary atteint la finale du 300 m Steeple, Annu Rani s’écrase

Parul Chaudhary est devenue mercredi la deuxième athlète féminine indienne à se qualifier pour la dernière manche d’une épreuve sur piste aux Championnats du monde d’athlétisme en terminant cinquième de sa course éliminatoire de 300 m steeple.

Chaudhary, 28 ans, a réalisé un record personnel de 9 minutes 24,29 secondes pour terminer cinquième dans la deuxième manche et se qualifier pour la ronde finale qui aura lieu dimanche.

Les cinq premiers des trois manches se sont qualifiés pour le tour final.

Le précédent record personnel de Chaudhary était de 9:29,51, qu’elle avait réalisé lors d’une épreuve aux États-Unis en mai de cette année.

Avant Chaudhary, Lalita Babar, également coureuse du 3000 m steeple, était la seule Indienne à s’être qualifiée pour la dernière manche d’une épreuve sur piste des Championnats du monde.

Babar, qui détient toujours le record national du 3000 m steeple féminin en 9:19,76, avait terminé huitième lors de la finale des Championnats du monde 2015.

Plus tôt dans la journée, le détenteur du record national du sauteur en longueur Jeswin Aldrin s’est qualifié pour sa première finale des Championnats du monde, mais son compatriote Murali Sreeshankar a fait une sortie surprise lors de la ronde de qualification après sa pire performance de la saison.

La lanceuse de javelot Annu Rani, également détentrice du record national mais en difficulté depuis un certain temps, a réalisé sa deuxième pire performance de la saison avec un effort de 57,05 m pour s’écraser lors du tour de qualification après avoir terminé 11e du groupe A et 19e au classement général.

Aldrin, 21 ans, qui est entré dans la compétition en tant que leader de la saison avec son record national de 8,42 m en mars, a franchi 8,0 m lors de sa première tentative et a commis une faute sur ses deux sauts suivants. Mais cela lui a suffi pour se qualifier pour la finale à 12 qui se tiendra jeudi.

Ceux qui ont franchi la distance de qualification automatique de 8,15 m ou les 12 premiers des deux groupes de qualification ont atteint la finale.

Aldrin, qui a terminé sixième du tour de qualification du groupe B, a été le 12e meilleur au classement général et a atteint la finale en tant que dernier qualifié.

Mercredi, il est devenu le deuxième sauteur en longueur indien à se qualifier pour la finale de la pièce maîtresse après Sreeshankar, qui avait terminé septième aux Championnats du monde 2022 aux États-Unis.

Sreeshankar, 24 ans, a connu une série décevante de 7,74 m, 7,66 m et 6,70 m en terminant 12e du tour de qualification du groupe A et 22e au classement général. C’était la pire performance de Sreeshankar de la saison.

Son élimination au tour de qualification a été un autre choc pour le camp indien ébranlé par l’échec du coureur du 3000 m steeple Avinash Sable à se qualifier pour la finale. On s’attendait à ce qu’il atteigne au moins la finale.

Sreeshankar a été plus constant qu’Aldrin cette saison, ayant franchi la barre des 8 m à plusieurs reprises. Il a réalisé son record personnel de 8,41 m à Bhubaneswar en juin et participait aux Championnats du monde grâce à son saut d’argent de 8,37 m aux Championnats d’Asie en juillet.

Mais mercredi, la forme a abandonné Sreeshankar – le troisième de la Ligue de Diamant de Paris – au moment où cela comptait le plus. C’était sa troisième apparition dans la pièce maîtresse.

Pour Aldrin, c’était sa deuxième participation aux Championnats du monde. Il avait chuté lors des qualifications de l’édition 2022 aux USA.

Dans un exploit rare, deux Indiens – Aldrin et Sreeshankar – étaient entrés aux Championnats du monde en tant que premier et deuxième sauteurs en longueur dans la liste des leaders de la saison.

Aldrin a du mal à franchir la barre des 8 m après son grand saut en début de saison. Il avait également rencontré des problèmes de forme physique, ce qui lui avait valu de rater les Championnats d’Asie en juillet.

Sa dernière sortie a eu lieu au CITIUS Meeting à Berne, en Suisse, qu’il a remporté avec 8,22 m.

La compétition a été témoin de moments dramatiques avec le champion olympique Miltiadis Tentoglou de Grèce et le champion en titre Wang Jianan de Chine qui se sont retrouvés en danger de rater la finale avant de réussir leur troisième et dernier saut de 8,25 m et 8,34 m respectivement.

Le jeune champion national jamaïcain Wayne Pinnock, 22 ans, a stupéfié le public de Budapest avec un nouveau saut de 8,54 m, un record mondial, lors de sa première tentative dans le tour de qualification du Groupe A. Il n’a plus fait de sauts.

Le champion d’Asie Lin Yu-Tang du Chinese Taipei a également raté la ronde finale avec un meilleur saut de 7,45 m tandis que le médaillé d’or en titre des Jeux du Commonwealth LaQuan Nairn des Bahamas a enregistré un « No-Mark » après trois sauts fautifs.

Le spectacle décevant d’Annu Rani, 30 ans, pourrait soulever des questions quant aux raisons pour lesquelles elle a été envoyée pour la pièce maîtresse. Elle était entrée dans le tournoi grâce au quota de classement mondial, car elle n’avait pas enregistré un seul lancer de 60 m dans les quatre épreuves auxquelles elle avait participé cette saison avant les Championnats du monde.

Elle était entrée aux Championnats du monde après une performance de 54,76 m lors d’une épreuve en Allemagne le 6 août. Avant cela, elle avait terminé quatrième aux Championnats d’Asie en juillet avec 59,10 m.

Elle avait enregistré 59,24 m et 58,22 m lors de la Coupe de la Fédération et des Championnats nationaux inter-États en mai et juin, montrant ses difficultés tout au long de la saison jusqu’à présent.

Les athlètes indiens ont jusqu’à présent déçu lors des Championnats du monde ici.

Lors de la journée d’ouverture samedi, le détenteur du record national du 3000 m steeple Sable n’a pas réussi à se qualifier pour la ronde finale après avoir terminé à une décevante septième place dans sa course de qualification.

Trois Indiens ont ouvert la marche lors de la finale masculine du 20 km marche tandis que la jeune Shaili Singh n’a pas non plus réussi à se qualifier pour la finale féminine du saut en longueur.

Ajay Kumar Saroj a réalisé son record personnel de trois minutes 38,24 secondes dans les séries du 1 500 m masculin, mais cela n’a pas suffi pour se qualifier pour les demi-finales, alors qu’aucun des trois Indiens du triple saut masculin – Praveen Chithravel, Eldhose Paul et Abdulla Aboobacker – n’y est parvenu. au tour final.

Dimanche, Santhosh Kumar Tamilarasan et Sarvesh Anil Kushare se sont écrasés respectivement lors de la course de qualification du 400 m haies et du tour de qualification du saut en hauteur.

La détentrice du record national du 100 m haies, Jyothi Yarraji, n’a pas réussi à se qualifier pour les demi-finales mardi alors qu’elle a terminé septième de sa série. Elle a réussi un temps de 13,05 secondes, bien en dessous de son record national de 12,78.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – PTI)