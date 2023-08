Championnats du monde d’athlétisme : Noah Lyles et Shericka Jackson se qualifient pour la finale, Jeswin Aldrin termine 11e au saut en longueur

Le nouveau champion du monde du 100 m, Noah Lyles, a poursuivi jeudi sa quête d’un premier doublé au sprint depuis 2015, bien qu’il ait été impliqué dans un accident de voiturette de golf en route vers la piste.

Lyles et les sept autres sprinteurs participant à sa demi-finale du 200 m voyageaient en buggy depuis le terrain d’entraînement attenant jusqu’à la piste du Centre national d’athlétisme lorsqu’un deuxième buggy a percuté le leur.

Un volontaire a été projeté au sol et Lyles a été filmé au micro, disant que le Jamaïcain Andrew Hudson pensait qu’il avait peut-être un verre dans l’œil à cause de la collision.

L’incident a vu l’ordre de passage des trois demi-finales réorganisé, la première demi-finale de Lyles étant poussée à la troisième place dans la soirée.

« La réorganisation des séries du 200 m était due à la collision de deux voiturettes de golf », a déclaré World Athletics dans un communiqué.

« Un athlète et un bénévole ont été évalués, et l’athlète a été autorisé à participer. Il participera à la dernière manche. »

Lorsque Lyles a finalement pris le départ, il n’a commis aucune erreur en se qualifiant pour la finale de vendredi en un temps impressionnant de 19,76 secondes, suivi du Dominicain Alexander Ogando en deuxième position.

Lyles, dans sa quête pour devenir le premier athlète masculin à remporter un doublé mondial de sprint depuis Usain Bolt en 2015, est le double champion du monde en titre sur 200 m et a déclaré qu’il souhaitait viser le record du monde d’Usain Bolt de 19,19 secondes établi en 2009 aux championnats du monde de Berlin.

« Je suis presque sûr que je m’en rapprocherai », a déclaré Lyles à NBC à propos du record de Bolt.

«Je suis très confiant dans ce que nous avons fait. Aujourd’hui, j’ai couru 19,7 et je n’essayais même pas vraiment. Je suis très confiant en mes capacités.

« Mon corps se répare de jour en jour et je me sens mieux qu’avant le 100. »

L’Américain sera accompagné en demi-finale par les deux autres médaillés du 100 m, le Botswanais Letsile Tebogo et le Britannique Zharnel Hughes.

Lyles fait partie d’un solide quatuor américain qui comprend le médaillé d’argent mondial et olympique Kenny Bednarek et Erriyon Knighton, 19 ans, qui a remporté le bronze mondial à Eugene l’année dernière derrière Lyles et Bednarek.

Bednarek et Knighton ont remporté les deux autres demi-finales en 19,96 et 19,98 secondes respectivement devant Tebogo et Hughes.

Les deux finalistes les plus rapides à se qualifier pour la finale sont le champion olympique canadien André de Grasse et le Libérien Joseph Fahnbulleh.

Jackson dominant dans les séries du 200 m

La championne du monde en titre du 200 m, Shericka Jackson, a envoyé un message à la médaillée d’or du 100 m Sha’Carri Richardson : elle n’abandonnera pas sa couronne à la légère, en rentrant devant elle lors de leur demi-finale jeudi.

Jackson, médaillé d’argent lors de la finale du 100 m de lundi, a chronométré 22,00 secondes, Richardson devant se battre pour devancer la vétéran ivoirienne Marie-Josée Ta Lou pour la deuxième place de qualification automatique.

Jeswin Aldrin termine 11ème

L’athlète indien de saut en longueur Jeswin Aldirin, qui a atteint la finale de l’épreuve, n’a pu enregistrer qu’un meilleur effort de 7,77 m lors de la finale de l’épreuve et a terminé 11e.

L’athlète grec Miltiadis Tentoglou a remporté la médaille d’or avec un effort de 8,52 m, tandis que le Jamaïcain Wayne Pinnock a sauté 8,5 m pour remporter l’argent. Son compatriote Tajay Gayle a réalisé un saut de 8,27 m qui lui a valu la médaille de bronze.

