Championnats du monde d’athlétisme : Matt Hudson-Smith bat le record d’Europe du 400 m | Nouvelles d’athlétisme

Matthew Hudson-Smith a battu mardi le record d’Europe du 400 m

Le Britannique Matt Hudson-Smith vise la gloire mondiale après avoir battu le record d’Europe du 400 m aux Championnats du monde.

Le joueur de 28 ans a poursuivi sa tentative d’améliorer la médaille de bronze de l’an dernier en atteignant la finale du 400 m jeudi aux Championnats du monde.

Il a couru une impressionnante demi-finale pour s’imposer en 44,26 secondes, un nouveau record personnel, mardi à Budapest. Il a également battu le record européen de 36 ans de l’événement, établi par Thomas Schonlebe en 1987.

« Je serai heureux quand j’aurai cette médaille, quant à [the record]c’est juste le travail accompli », a déclaré Hudson-Smith.

« L’entraîneur m’a dit d’exécuter 300 m et de m’assurer que le travail était fait, puis quand j’ai su que j’étais clair. J’économisais quelque chose pour la finale, et je l’ai fait. J’ai juste besoin d’obtenir cette médaille maintenant.

« Mon entraîneur m’a dit à l’avance d’en profiter. Il a dit, ‘as-tu déjà fait ça?’ et ‘vous sentez-vous digne d’être ici?’

« J’ai travaillé trop dur pour ne pas aller en finale. Je suis donc vraiment content d’avoir réussi et il ne s’agit que d’obtenir cette médaille jeudi. »

Wayde van Nierkerk, le double champion du monde olympique 2016, avait besoin d’une place de perdant le plus rapide après avoir terminé troisième de sa course.

Il y avait aussi de la fierté pour Laura Muir, malgré une sixième place dans la finale du 1500 m.

L’Écossaise a couru trois fois 3: 58,58 alors que la championne en titre Faith Kipyegon a remporté le titre au Centre national d’athlétisme.

Muir a enduré une préparation difficile pour les championnats lorsque, avec Jemma Reekie, ils se sont séparés de l’entraîneur de longue date Andy Young en mars.

Elle a été étonnamment battue par Katie Snowden pour le titre britannique le mois dernier, mais a terminé cinquième à la cloche dans une course intense avant de se contenter de la sixième place.

« J’ai l’impression d’avoir perdu beaucoup de temps avec [coaching] perturbation », a-t-elle déclaré.« Je ne le récupérais pas, mais j’avais besoin d’entrer dans un nouveau rythme et de me réinitialiser. Cela m’a beaucoup demandé et nous l’avons vu dans certaines courses cette année. Ça s’annonce positif.

« Cela a été très, très difficile. C’est très différent. Je suis habitué à une certaine situation depuis 12 ans. C’est différent mais c’est très positif. Cela va prendre du temps. Vous ne pouvez pas précipiter ces choses.

« Ce n’est pas une excuse pour la façon dont j’ai couru aujourd’hui. Je suis fier de la façon dont j’ai couru. J’ai fait de mon mieux. »

Snowden et Melissa Courtney-Bryant ont terminé respectivement huitième et 12e, tandis que Max Burgin a ouvert sa campagne sur 800 m avec une confortable deuxième place dans sa manche.

Le Britannique a réussi un temps de 1:14.43 et ses coéquipiers Dan Rowden et Ben Pattison l’ont rejoint en demi-finale.

Burgin a déclaré: « Cela semble long à venir. Cela a été frustrant de manquer tous ces championnats majeurs au cours des deux dernières années, donc c’est génial d’avoir enfin réussi.

« J’ai atteint la ligne de départ et j’ai atteint les demi-finales, donc c’est déjà une amélioration par rapport à l’année dernière.

« Je suis en forme et j’espère avoir plus à donner au prochain tour. Je me sentais aussi bien qu’à Londres [Diamond League] aujourd’hui, c’est donc bon signe. »

Cindy Sember a également atteint les demi-finales du 100 m haies en 12,83 secondes, mais Jessie Knight n’a pas réussi à se qualifier pour la finale du 400 m haies.