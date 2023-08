Championnats du monde d’athlétisme : le Britannique Josh Kerr remporte une superbe médaille d’or au 1500 m hommes | Nouvelles d’athlétisme

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le Britannique Josh Kerr a déclaré que c’était une « expérience surréaliste » après avoir remporté l’or au 1 500 m aux Championnats du monde d’athlétisme à Budapest.

Le Britannique Joshua Kerr a stupéfié le grand favori Jakob Ingebrigtsen en remportant l’or sur 1 500 m aux Championnats du monde d’athlétisme à Budapest.

L’Écossais a réussi un temps de 3:29,38 pour remporter une bataille massive avec le médaillé d’argent Ingebrigtsen sur les 300 derniers mètres tandis que son compatriote norvégien Narve Gilje Nordas a remporté le bronze en 3:29,68.

La victoire de Kerr, obtenue grâce à son record de la saison, a permis à la Grande-Bretagne de remporter l’or sur 1 500 m masculin pour la deuxième fois consécutive aux Championnats du monde, après que Jake Wightman ait triomphé à Eugene, dans l’Oregon l’année dernière, en terminant devant Ingebrigtsen dans un style similaire.

Kerr est le troisième Britannique à remporter le 1 500 m masculin aux Championnats du monde, après Steve Cram et Jake Wightman.

Cette médaille est la deuxième de Kerr sur la scène mondiale après avoir remporté le bronze au 1 500 m aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020 – une course remportée par Ingebrigtsen.

La médaille de Kerr est la quatrième de la Grande-Bretagne à l’épreuve de Budapest, Katarina Johnson-Thompson remportant l’or à l’heptathlon ; Lewis Davey, Laviai Nelson, Rio Mitcham et Yemi Mary John remportent l’argent au relais mixte 4×400 m ; et Zharnel Hughes sprintant vers le bronze au 100 m masculin.

Kerr : J’ai battu Ingebrigtsen à 50m de l’arrivée

Le jeune homme de 25 ans a déclaré au BBC: « Cela a mis du temps à venir. C’est une expérience bouleversante, mais je suis tellement fier de moi, de mon équipe et de ma famille.

« J’ai passé mes 16 années entières sur ces derniers 200 mètres. Je suis resté calme, je voulais juste exécuter une course dont je serais fier. Je suis très heureux d’ajouter à ce nombre de médailles.

« Je me suis battu très fort avec Jakob, vous pouvez voir sur mon visage que je jette tout sur ce gars, j’avais mal. J’ai voulu ça toute ma vie. Je suis tellement heureux.

« À environ 50 mètres de l’arrivée, je l’ai en quelque sorte cassé, et il tenait le coup à partir de ce moment-là. J’ai eu le [Olympic] bronze [at Tokyo 2020] et l’or est bien plus doux.

Wightman : Kerr est comme le Terminator

Wightman a ajouté : « Notre petit club d’Edimbourg a eu deux champions du monde consécutifs. C’est difficile à croire. Jakob Ingebrigtsen va commencer à nous détester, nous les Britanniques, n’est-ce pas ?

« Il a montré tellement de promesses pendant si longtemps que cette médaille à Tokyo n’était que le début.

« Quand Josh Kerr fait les choses correctement et qu’il court bien, il vole absolument. Je pense qu’Ingebrigtsen a sous-estimé à quel point il courait bien en ce moment.

« Je suis tellement heureux pour lui. Josh est comme le Terminator. Sa confiance intérieure est folle. »

Moon et Kennedy partagent l’or au saut à la perche féminin

L’Américaine Katie Moon et l’Australienne Nina Kennedy se partagent l’or au saut à la perche

L’Américaine Katie Moon et l’Australienne Nina Kennedy ont décidé de partager la médaille d’or lors d’une finale spectaculaire de saut à la perche féminin.

Les concurrents ont réussi un temps de 4,90 dans une épreuve qui a duré deux heures et 10 minutes, mais tous deux ont raté leurs trois tentatives à 4,95 et ont décidé de partager la victoire plutôt que de se rendre au barrage.

Il s’agit du deuxième titre mondial consécutif pour Moon, qui a également remporté l’or olympique à Tokyo.

La Finlandaise Wilma Murto a remporté le bronze et la Britannique Molly Caudery la cinquième place après avoir établi un nouveau record personnel à 4,75 m.