Championnats du monde d’athlétisme en direct : Manu enregistre 78.10 Neeraj attend

Événement de lancer du javelot Neeraj Chopra, Championnats du monde d’athlétisme, mises à jour en direct : Neeraj Chopra débutera sa campagne aux Championnats du monde d’athlétisme vendredi lors des tours de qualification de l’épreuve du lancer du javelot masculin à Budapest, en Hongrie. Le médaillé d’or olympique jouera dans les qualifications du groupe A. Il se dirige vers les championnats en tant que lanceur de javelot le mieux classé au monde et visera à remporter cette médaille d’or insaisissable pour renforcer non seulement son cabinet personnel, mais également les références croissantes de l’Inde en athlétisme. Au total, 27 lanceurs de javelot répartis dans les groupes A et B disputeront les qualifications en vue de la finale à 12, prévue dimanche. La marque de qualification automatique pour la finale est de 83,00 m. Neeraj sera le 18ème homme de la liste du groupe A.

Voici les mises à jour en direct de l’épreuve de lancer du javelot masculin des Championnats du monde d’athlétisme à Budapest :