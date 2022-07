Championnats du monde d’athlétisme: Chris Thompson «absolument dévasté» alors que le retard de visa force le retrait marathon | Nouvelles d’athlétisme

Chris Thompson ne pourra pas participer aux Championnats du monde d’athlétisme

L’athlète britannique Chris Thompson est “absolument dévasté” après qu’un retard de visa l’ait contraint à se retirer du marathon des Championnats du monde d’athlétisme ce week-end.

L’année dernière, Thompson s’est qualifié puis a concouru sur 26,2 milles aux Jeux olympiques de Tokyo à l’âge de 40 ans.

Sa superbe course aux essais du marathon olympique britannique (avec un record personnel) est survenue quelques jours seulement après qu’il soit devenu père. Thompson a ensuite terminé en tant que meilleur homme britannique à Tokyo.

Le joueur de 41 ans devait à nouveau représenter son pays aux Championnats du monde d’athlétisme dimanche, mais a été contraint de se retirer quelques jours avant la course.

Vendredi, UK Athletics a publié une déclaration disant que Thompson ne serait pas en mesure de concourir après “des retards importants dans le traitement de son visa américain”.

“Je suis absolument dévasté de ne pas être à Eugene pour concourir”, a déclaré l’athlète.

“C’était mon objectif principal pour l’année et je m’y étais bien préparé. Je ne saurai jamais ce qui aurait pu être, mais j’attendais beaucoup de moi-même. Cela n’aurait jamais dû arriver à ce point et c’est difficile à croire. a.

“Cependant, je suis très reconnaissant à mon réseau proche de famille, d’amis, de collègues et de fonctionnaires qui m’ont soutenu et se sont ralliés pour essayer d’améliorer la situation.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Thompson a parlé de sa course époustouflante aux essais du marathon olympique britannique l’année dernière et n’aura pas la chance de reproduire ce type de performance sur la scène mondiale Thompson a parlé de sa course époustouflante aux essais du marathon olympique britannique l’année dernière et n’aura pas la chance de reproduire ce type de performance sur la scène mondiale

UK Athletics a déclaré qu’il avait été en “liaison étroite” avec World Athletics et avait également demandé l’aide du gouvernement britannique pour résoudre un “hold-up de dernière minute”.

“Nous sommes évidemment très tristes pour Chris qu’il n’ait pas pu se rendre à Eugene pour les Championnats du monde d’athlétisme”, a déclaré Paula Dunn, chef d’équipe GB & NI.

“Nous sommes reconnaissants des interventions et de l’aide de World Athletics et du gouvernement britannique pour tenter de résoudre le problème, mais le temps est écoulé.

“Nous sommes dégoûtés que Chris rate les Mondiaux car il a travaillé incroyablement dur pour être en mesure de courir ici.”

Joshua Griffiths est nommé seul représentant de la Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord dans le marathon masculin, qui se déroule dimanche à 14h15 BST (6h15 heure locale).

Rose Harvey, Jess Piasecki et Charlotte Purdue doivent participer à la course féminine le même jour.

Coe a concédé que certains cas de visa ne seraient pas résolus

Plus tôt dans la journée de vendredi, le président de World Athletics, Lord Sebastian Coe, avait reconnu que tous les cas de visa en suspens ne seraient pas résolus.

Près de 400 athlètes et officiels ont rencontré des problèmes de visa en essayant d’entrer aux États-Unis avant le début des championnats.

Le sprinter kenyan Ferdinand Omanyala – qui a remporté le titre africain du 100 m le mois dernier – devrait arriver à Eugene trois heures seulement avant sa course.

Le président de World Athletics, Lord Sebastian Coe, a accepté que les problèmes de visa continueront d’être un problème à Eugene

Lord Coe a déclaré : “Nous travaillerons jusqu’à la dernière minute, mais serons-nous en mesure de résoudre tous ces problèmes à temps pour le début de la compétition ? Non, nous ne le serons pas.

“La seule chose qui est claire pour moi alors que nous nous battons pour faire tout ce que nous pouvons, c’est que c’est compliqué. En termes de pourcentage relatif, c’est un petit nombre mais ce n’est pas réconfortant si vous êtes dans cette catégorie.

“Bien sûr, il y a des leçons à tirer, mais l’apprentissage clé est qu’il s’agit d’un paysage très compliqué. Il n’y a pas une seule chose que vous pouvez regarder et dire que c’est le problème dominant.”

Muir l’un des premiers Britanniques en piste

Laura Muir arrive en Oregon en forme et est une candidate à la médaille

L’action commence à Eugene vendredi, avec le premier jour où Laura Muir entame sa campagne pour une première médaille aux Championnats du monde d’athlétisme sur 1 500 m dans les manches.

Muir a terminé quatrième à Londres il y a cinq ans et cinquième à Doha en 2019. Elle a lutté contre des blessures avant ces championnats mais, après la médaille d’argent olympique du 1 500 m l’été dernier, elle sent qu’elle s’est imposée.

“Nous l’avons fait maintenant et cela soulage un peu la pression et cela me rend plus dangereux”, a déclaré l’Ecossais.

“Je n’ai pas ce poids sur mes épaules. Je peux sortir et être plus détendu. Quand je suis détendu, je cours mieux.

“C’est agréable d’entrer et de ne pas avoir cette pression sur moi pour savoir que vous devez obtenir cette médaille ou nous n’avons jamais remporté de médaille mondiale en plein air. Je n’ai pas à faire mes preuves.”

Les six premiers de chaque manche se qualifieront pour les demi-finales, plus les six perdants les plus rapides. L’une des rivales de Muir pour l’or sera la Kényane Faith Kipyegon, qui l’a battue pour l’or olympique au Japon l’année dernière, et n’a pas perdu depuis Tokyo.

Muir est rejoint dans les manches par Katie Snowden et Melissa Courtney-Bryant, tandis que Reece Prescod et Zharnel Hughes courent dans les manches de 100 m.

Nick Miller (marteau) et Sophie McKinna (lancer du poids) concourent également, Holly Bradshaw visant à ajouter à sa médaille de bronze olympique lorsqu’elle commencera sa qualification au saut à la perche.

L’équipe du relais mixte 4x400m a également la chance de remporter la première médaille de la Grande-Bretagne avec les manches et la finale lors de la journée d’ouverture à Hayward Field.