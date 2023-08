Championnats du monde d’athlétisme Budapest 2023 : diffusion en direct, détails sur la diffusion en direct et tout ce que vous devez savoir

Les Championnats du monde d’athlétisme sont prêts à entrer dans leur 19e édition. L’événement à succès débutera le 19 août dans la capitale de la Hongrie, Budapest. Un certain nombre d’athlètes talentueux de différents pays participeront à cet événement de neuf jours où 49 séries de médailles seront proposées.

Au total, 28 athlètes indiens s’affronteront lors des Championnats du monde d’athlétisme de cette année. Neuf de ce groupe ont fait la coupe via la norme d’entrée, tandis que les autres ont obtenu la qualification grâce à leur classement mondial.

Tous les regards seront tournés vers le lanceur de javelot Neeraj Chopra, qui a remporté une médaille d’argent l’an dernier. Chopra a confirmé sa place dans le WAC de cette année à la Ligue de diamant de Lasaunne 2022 avec un lancer de 89,08 mètres. Entre autres, le sauteur en longueur Murali Sreeshankar espère continuer sa forme après avoir remporté une médaille d’argent aux Championnats d’Asie d’athlétisme.

La majorité des compétitions, à l’exception de quatre courses et de deux marathons, se dérouleront au Centre national d’athlétisme, un complexe sportif spécialement construit le long des rives du Danube pour accueillir le WAC. Outre les médailles individuelles, un trophée par équipe sera décerné à la nation la plus performante au cours des championnats. L’équipe américaine a décroché cette distinction prestigieuse lors de l’édition précédente après avoir remporté 33 médailles, dont 13 d’or, 9 d’argent et 11 de bronze.

Avant les Championnats du monde d’athlétisme 2023 ; voici tout ce que vous devez savoir sur l’événement :

A quelle date auront lieu les championnats du monde d’athlétisme 2023 ?

Les Championnats du monde d’athlétisme 2023 se dérouleront du 19 au 27 août.

Où se dérouleront les Championnats du monde d’athlétisme 2023 ?

Les Championnats du monde d’athlétisme 2023 auront lieu au Centre national d’athlétisme de Budapest, en Hongrie. Six épreuves dont quatre courses et deux marathons se dérouleront dans les rues de la ville.

Quelles chaînes de télévision diffuseront les Championnats du monde d’athlétisme 2023 ?

Les Championnats du monde d’athlétisme 2023 seront télévisés sur Sony Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct des Championnats du monde d’athlétisme 2023 ?

Tous les événements des Championnats du monde d’athlétisme 2023 seront diffusés en direct sur l’application et les sites Web SonyLIV en Inde. Les fans peuvent également regarder le streaming gratuitement dans l’application JioCinema.