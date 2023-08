Championnats du monde d’athlétisme 2023 : l’Indien Jyothi Yarraji ne se qualifie pas pour les demi-finales du 100 m haies

La détentrice du record national du 100 m haies Jyothi Yarraji n’a pas réussi à se qualifier pour les demi-finales des Championnats du monde d’athlétisme alors qu’elle a terminé septième de sa manche dans une autre performance décevante pour l’Inde mardi.

Yarraji, 23 ans, a réussi un temps inférieur à la moyenne de 13,05 secondes pour terminer septième de la quatrième manche et 29e au général.

Les quatre premiers de chacune des cinq manches et les quatre autres athlètes les plus rapides (24 au total) se sont qualifiés pour les demi-finales.

Le dernier qualificatif pour les demi-finales a réussi un temps de 12,92 secondes.

On s’attendait à ce que Yarraji se qualifie au moins pour les demi-finales, mais elle n’a pas répondu aux attentes lors de ses premiers championnats du monde.

La médaillée d’argent des Jeux olympiques de Tokyo, Kendra Harrison, des États-Unis, a mené les qualifications en demi-finale avec un record du monde de 12,24 secondes.

Les athlètes indiens ont été déçus jusqu’à présent dans les championnats.

Lors de la journée d’ouverture samedi, le détenteur du record national du 3000m steeplechaser Avinash Sable n’a pas réussi à se qualifier pour la ronde finale après avoir terminé une décevante septième dans sa course de qualification.

Trois Indiens ont ouvert la marche lors de la finale masculine du 20 km marche tandis que la jeune Shaili Singh n’a pas non plus réussi à se qualifier pour la finale féminine du saut en longueur.

Ajay Kumar Saroj a réalisé son record personnel de 3 minutes 38,24 secondes dans les manches masculines du 1500 m, mais cela n’a pas suffi pour se qualifier pour les demi-finales, alors qu’aucun des trois Indiens du triple saut masculin – Praveen Chithravel, Eldhose Paul et Abdulla Aboobacker – l’a fait. au tour final.

Dimanche, Santhosh Kumar Tamilarasan et Sarvesh Anil Kushare se sont écrasés respectivement lors de la course de qualification du 400 m haies et du tour de qualification du saut en hauteur.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – PTI)