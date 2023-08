Championnats du monde BWF : HS Prannoy passe en quarts avec une victoire contre Loh Kean Yew, Lakshya Sen tire sa révérence

Le vétéran indien HS Prannoy s’est qualifié jeudi pour les quarts de finale des Championnats du monde BWF 2023 qui se déroulent à Copenhague, au Danemark, avec sa victoire sur le champion 2021 Loh Kean Yew de Singapour.

Prannoy a remporté une victoire en trois sets contre le navetteur de Singapour 21-18, 15-21,21-19 pour atteindre les huit derniers de l’événement.

Prannoy a ouvert le match avec une victoire alors qu’il remontait trois fois pour porter le score à 8-aal, 11-all et 16-all avant de prendre l’avantage et de s’y accrocher pour finalement remporter le premier set.

Le deuxième match ressemblait étrangement au premier en ce qui concerne le score alors que Prannoy s’est battu d’un déficit pour atteindre le niveau à 13 chacun, mais le navetteur de Singapour a mis les vis sur l’Indien à partir de là pour remporter le deuxième match et pousser le match. dans un tiers décisif.

Prannoy semblait se diriger vers la victoire dans le troisième match alors qu’il gagnait une bonne différence et se frayait un chemin vers une position de force avant que Kean Yew ne récupère pour égaliser à 14 au total.

L’avance a changé de main à plusieurs reprises avant que Prannoy ne garde son sang-froid pour clôturer le troisième match 21-19 en sa faveur et se qualifier pour les huit derniers de l’événement au Danemark.

Cependant, Lakshya Sen s’est vu montrer la porte de sortie par Kunlavut Vitidsarn dans un match que la sensation indienne a perdu contre le joueur de badminton thaïlandais 13-21, 21-16, 14-21.

Plus tôt dans la journée, Satwiksairaj Rankireddy et Chirag Shetty se sont qualifiés pour les quarts de finale du double masculin avec une victoire 21-15 19-21 21-9 contre la paire indonésienne composée de Leo Rolly Carnando et Daniel Marthin.

Cependant, il n’y a pas eu autant de chance pour le duo indien de double féminin composé de Treesa Jolly et Gayatri Gopichand s’est incliné 14-21 9-21 en 42 minutes contre le duo chinois tête de série composé de Chen Qing Chen et Jia Yi Fan.

Ce n’était que la deuxième rencontre entre Gayatri-Treesa et la paire chinoise, les Indiens ayant perdu contre l’équipe chinoise numéro un mondiale à l’Open d’Allemagne l’année dernière.

Chen et Jia sont trois fois médaillés d’or aux Championnats du monde, ont remporté trois titres de la BWF et ont terminé deux fois deuxièmes cette saison.